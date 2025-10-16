Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội

  • Thứ năm, 16/10/2025 09:07 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, được tiến hành với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50.000 đảng viên của 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Dai hoi Dang Ha Noi anh 1

Sáng 16/10, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Dai hoi Dang Ha Noi anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của TP Hà Nội qua các thời kỳ đến dự phiên khai mạc.
Dai hoi Dang Ha Noi anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc và dự kiến có bài phát biểu quan trọng.

Dai hoi Dang Ha Noi anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số tại Đại hội.
Dai hoi Dang Ha Noi anh 5

Tại hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các đại biểu chào đón sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo. Ảnh: Văn Thanh.
Dai hoi Dang Ha Noi anh 6

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Thanh
Dai hoi Dang Ha Noi anh 7

Đại hội có sự tham dự của 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 50.000 đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hà Nội.
Dai hoi Dang Ha Noi anh 8

Trước khi bước vào phiên họp, các đại biểu điểm danh bằng hình thức quét mã QR.
Dai hoi Dang Ha Noi anh 9Dai hoi Dang Ha Noi anh 10Dai hoi Dang Ha Noi anh 11Dai hoi Dang Ha Noi anh 12

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Dai hoi Dang Ha Noi anh 13

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra sau khi Hà Nội tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Dai hoi Dang Ha Noi anh 14

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ đặt nền móng cho Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (15, 16 và 17/10), tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Việt Linh

Đại hội Đảng Hà Nội Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Việt Linh Đại hội Đảng Hà Nội

