Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Sáng 16/10, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của TP Hà Nội qua các thời kỳ đến dự phiên khai mạc.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc và dự kiến có bài phát biểu quan trọng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số tại Đại hội.
Tại hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các đại biểu chào đón sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo. Ảnh: Văn Thanh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Thanh
Đại hội có sự tham dự của 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 50.000 đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hà Nội.
Trước khi bước vào phiên họp, các đại biểu điểm danh bằng hình thức quét mã QR.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra sau khi Hà Nội tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ đặt nền móng cho Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (15, 16 và 17/10), tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).