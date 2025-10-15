Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

13h30 ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành phiên trù bị.

Dự phiên trù bị Đại hội có lãnh đạo các Vụ thuộc các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi Đảng bộ thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đoàn công tác của Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trước giờ bắt đầu phiên trù bị. Ảnh: Viết Thành.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội...

Dự Đại hội có 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với đại biểu dự Đại hội trước giờ bắt đầu phiên trù bị. Ảnh: Viết Thành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra sau khi Hà Nội tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ đặt nền móng cho Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Viết Thành.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 329-KH/TU ngày 15-5-2025 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; thời gian qua, cùng với việc quyết liệt lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và tổ chức sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp 2.130 tổ chức cơ sở Đảng và 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Các Tiểu ban, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện Đại hội, phương án nhân sự và công tác hậu cần, phục vụ để Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII được tổ chức theo kế hoạch đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Viết Thành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước. Thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và gần 50 vạn đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố, tích cực đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Viết Thành.

Gợi mở một số vấn đề cần tập trung quan tâm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài lưu ý:

Một là, về xây dựng Văn kiện Đại hội: Ngay sau khi có chỉ thị của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng văn kiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương. Dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được các tổ chức Đảng, các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia, trí thức, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô tham gia, đặc biệt dự thảo văn kiện đã được thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội của 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

“Tại Đại hội lần này, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để Thủ đô bứt phá trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Hai là, về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, mỗi kỳ đại hội, cùng với việc thảo luận các văn kiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển trong thời gian tới thì việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rất quan trọng. Bởi lẽ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã quyết nghị.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Thành ủy đã bám sát và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Đề án nhân sự trình ra Đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt.

“Tôi đề nghị các đại biểu chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được Đại hội bầu ra là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Ba là, Đại hội Đảng bộ thành phố lần này có nhiều đổi mới, đã áp dụng công nghệ vào phục vụ Đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu trong việc nghiên cứu tài liệu Đại hội. Đề nghị các đại biểu dự Đại hội Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo mật tài liệu, nghiên cứu kỹ quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có một số điểm mới, đề nghị các tổ đại biểu quán triệt để thống nhất thực hiện, đảm bảo quyền dân chủ của đảng viên và sự tập trung lãnh đạo của Đảng.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; xứng đáng với vị thế, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của Thủ đô với đồng bào cả nước, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Viết Thành.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Viết Thành.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Thư ký Đại hội. Ảnh: Viết Thành - Quang Thái.

Tiếp theo, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí Thường trực Thành ủy, 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đoàn Thư ký được Đại hội bầu gồm 3 đồng chí do Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thanh Hà làm Trưởng đoàn.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội được biểu quyết thông qua gồm 7 đồng chí do đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Trưởng ban.

Sau khi Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo Chương trình Đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn điều hành các nội dung được phân công tại Đại hội. Ảnh: Viết Thành.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Chương trình phiên chính thức Đại hội. Ảnh: Viết Thành.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cũng đã phổ biến một số nội dung về bầu cử trong Đảng.

Tiếp theo, Đại hội nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đối với Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện sự thống nhất, đồng thuận và ủng hộ rất cao đối với nội dung, tinh thần và tầm nhìn của Dự thảo, đặc biệt là về chủ đề Đại hội, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phát triển đất nước.

Các ý kiến đánh giá Dự thảo được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, phản ánh tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược của Đảng; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm chính trị và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Viết Thành.

Về chủ đề Đại hội, đa số ý kiến nhất trí cao, cho rằng chủ đề mang tính khái quát sâu sắc, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn và ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời đề nghị nhấn mạnh thêm yếu tố “Quốc phòng - an ninh”, “Phát triển con người” để làm nổi bật giá trị nhân văn, dân chủ.

Về quan điểm phát triển, các ý kiến đều thống nhất với 5 quan điểm chỉ đạo lớn, khẳng định đó là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên.

Về mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao, đánh giá hệ thống chỉ tiêu hợp lý, phản ánh tầm nhìn phát triển nhanh, bền vững, song cũng đề xuất bổ sung các chỉ số về văn hóa, hạnh phúc và năng lực cạnh tranh để thể hiện toàn diện chất lượng tăng trưởng.

Tổng thể, các ý kiến góp ý thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng và trách nhiệm chính trị cao của Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô đối với Đảng; đồng thời khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị thực sự là sự kết tinh ý chí, trí tuệ, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên mới.

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch cũng đã thông báo danh sách các Đoàn đại biểu và các Tổ thảo luận tại Đại hội; hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho phiên chính thức.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngay sau phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành họp chuẩn bị cho khai mạc phiên chính thức Đại hội diễn ra sáng 16-10-2025.