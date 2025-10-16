Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Đại hội cũng công bố quyết định về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 trong phiên khai mạc.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.