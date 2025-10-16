Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Dang bo Ha Noi anh 1

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
Dang bo Ha Noi anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
Dang bo Ha Noi anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
Dang bo Ha Noi anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Tổng Bí thư: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là nhiệm vụ đột phá hàng đầu

Tổng Bí thư yêu cầu phải khai thác dữ liệu để phá vỡ “tư duy cát cứ;” thể chế về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu để kết nối viện - trường với thị trường.

17 giờ trước

Những hoạt động nổi bật trong phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Đại hội cũng công bố quyết định về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 trong phiên khai mạc.

46:2769 hôm qua

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

13h30 ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành phiên trù bị.

21 giờ trước

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-du-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-xviii-post1070608.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

