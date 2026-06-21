Thu Trang, Tiến Luật bên cặp song sinh

Trên trang cá nhân, vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con. Cặp diễn viên cũng thực hiện những bộ ảnh gia đình để lưu lại kỷ niệm. Thời gian rảnh rỗi, Tiến Luật và Thu Trang đưa Andy - con trai cả và cặp song sinh đi nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống.

Các thành viên diện trang phục đồng điệu mỗi khi xuất hiện bên nhau. Andy năm nay 14 tuổi, nổi bật với chiều cao vượt cha mẹ. Thu Trang cho biết con trai cả có tính cách hướng nội, điềm đạm. Cậu bé thích chơi thể thao và thông thạo nhiều ngoại ngữ. Andy theo học tiếng Pháp từ nhỏ.

Bên cạnh nghệ thuật, vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang còn hoạt động kinh doanh. Vợ chồng diễn viên gần đây mở một quán cà phê ở TP.HCM. Sau hai dự án gần đây gồm Ai thương ai mến và Mùi phở, Thu Trang chưa có dự án phim nào khác. Phần lớn thời gian cô đi du lịch cùng các đồng nghiệp và tập trung cho gia đình.

Tiến Luật cũng chăm đăng tải những giây phút bên các bé. Nam diễn viên và Thu Trang trải qua hơn 15 năm gắn bó, đồng hành. Họ quen biết nhau từ thời chưa nổi tiếng, vất vả tìm kiếm chỗ đứng trong nghề. Thu Trang chia sẻ Tiến Luật là người luôn ủng hộ vợ trong tất cả mọi quyết định. "Anh ấy là người hạnh phúc khi vợ thành công", đạo diễn Nụ hôn bạc tỷ chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của gia đình Tiến Luật - Thu Trang. Về phía nam diễn viên, anh cho biết bản thân sẵn sàng xuống nước trước để giữ hòa khí trong nhà. "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Ở trong nhà chúng tôi không nói chuyện vị trí diễn viên", Tiến Luật chia sẻ.

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