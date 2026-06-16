Gia thế của ca nương Kiều Anh

Sau thời gian im ắng, Kiều Anh vừa trở lại với sản phẩm Lá ngọc cành vàng được đầu tư công phu, quy tụ ê-kíp gồm những cái tên đang được chú ý thời gian qua như DuongK, Tuấn Cry, Antiantiart. MV quay tại Ninh Bình, hình ảnh đẹp, lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa truyền thống. Xuyên suốt tác phẩm là hệ thống biểu tượng lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Một số phân cảnh được xây dựng từ hình tượng Thoải phủ trong hệ thống Tứ phủ, bên cạnh các hình ảnh gợi liên tưởng đến Mẫu Thượng Ngàn và các Thánh Cô trong tín ngưỡng dân gian.

Trong đó, Kiều Anh đã mời hàng chục ca nương với mong muốn tri ân các thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ nghệ thuật ca trù truyền thống. Đáng chú ý, các thành viên trong gia đình của Kiều Anh đều góp mặt trong MV này. Trong đó, bố của Kiều Anh là nghệ nhân Nguyễn Quyết Thắng, bác ruột là NSƯT Nguyễn Văn Khuê, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thúy Hòa (cô ruột)...

Ca nương Kiều Anh là "con nhà nòi" trong một gia đình có truyền thống về ca trù. Là thế hệ thứ 7 của gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, Kiều Anh đã được tiếp xúc và học tập loại hình nghệ thuật dân gian này. Khi lớn lên, Kiều Anh được đông đảo khán giả biết tới khi góp mặt trong một số cuộc thi như Vietnam's Got Talent 2013 hay The Voice 2015.

Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng tốt, vang và khả năng trình diễn chuyên nghiệp. Sau khoảng thời gian tập trung cho gia đình, Kiều Anh trở lại đường đua âm nhạc, với bước đệm là cuộc thi Chị đẹp đạp gió. Nhiều tiết mục của cô tại cuộc thi này gây sốt trên mạng xã hội.

Những năm qua, Kiều Anh cũng được chú ý với cuộc hôn nhân viên mãn bên Văn Quỳnh, cháu ngoại của cố nhà giáo Văn Như Cương. Vợ chồng cô hiện có hai người con trai. Kiều Anh thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn bên ông xã và các con trên trang cá nhân. Bà mẹ hai con được khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống sang chảnh. Bên cạnh âm nhạc, Kiều Anh còn kinh doanh. Thời gian rảnh rỗi, gia đình cô thường xuyên có những chuyến nghỉ dưỡng.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.