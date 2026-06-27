Thu Trang 'khoe' con trai cao 1,8 m

Thu Trang chia sẻ con trai chuẩn bị sang Pháp học tập, kèm hình ảnh của hai mẹ con. Andy có chiều cao nổi bật ở tuổi 14.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thu Trang chia sẻ bài đăng cho biết con trai Andy chuẩn bị sang Pháp học tập. Kèm theo đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh của hai mẹ con, trong đó có khoảnh khắc hiện tại khi Andy đã cao lớn và một bức ảnh cũ ghi lại thời điểm con trai còn nhỏ.

Trong bài đăng, Thu Trang gọi con trai bằng biệt danh thân mật là “Kép Nhí”. Nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô đã chuẩn bị tư trang cho con trước chuyến đi, đồng thời dặn dò Andy phải học cách tự lập khi đến môi trường mới.

“Chàng trai của mẹ lớn rồi, có thể tự đi trên con đường của riêng mình được rồi. Nhưng dù thế nào thì mẹ vẫn luôn ở phía sau ủng hộ chàng trai nhỏ của mẹ”, Thu Trang chia sẻ.

Thu Trang chia sẻ hình ảnh bên con trai Andy. Ảnh: @thutrang.

Sau bài đăng này, Thu Trang tiếp tục chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gia đình chuẩn bị cho chuyến đi của Andy. Trong clip, Tiến Luật tỉ mỉ chuẩn bị quà để con trai mang sang tặng bạn bè ở nước ngoài. Nam diễn viên cũng tiết lộ chuyến đi lần này của Andy kéo dài khoảng 3 tuần.

Khoảnh khắc đời thường của gia đình Thu Trang - Tiến Luật khiến nhiều khán giả thích thú. Nhiều khán giả để lại lời chúc cho Andy trong chuyến đi sắp tới.

Andy (14 tuổi) là con trai cả của Thu Trang và Tiến Luật. Từ nhỏ, cậu bé đã được biết đến khi thỉnh thoảng xuất hiện cùng bố mẹ trong các chương trình, sự kiện hoặc những video gia đình. Những năm gần đây, Andy ít xuất hiện hơn để tập trung cho việc học.

Ở tuổi thiếu niên, Andy gây chú ý với ngoại hình cao lớn, được mẹ tiết lộ đã cao gần 1,8 m. Ngoài vóc dáng nổi bật, con trai Thu Trang - Tiến Luật còn có nền tảng ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Pháp.