Thủ thuật che giấu dòng tiền trong vụ dự án của Shark Bình

Dự án tiền số AntEx bị nghi sử dụng nhiều thủ thuật che giấu dòng tiền, thậm chí có thể dùng máy trộn, gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm chương trình ChainTracer. Ảnh: Vân Anh/VBA.

Chia sẻ thêm thông tin về vụ dự án tiền số AntEx, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án truy vết ChainTracer cho biết các đối tượng sử dụng nhiều thủ thuật để làm cho việc lần theo dòng tiền trở nên khó khăn, điển hình như luân chuyển liên tục, chia nhỏ số dư vào nhiều ví khác nhau, khiến việc theo dõi và ghép nối các luồng tiền gặp nhiều trở ngại.

Mặc dù không thể tiết lộ chi tiết “đường đi” của dòng tiền, đại diện ChainTracer nêu rõ bằng nhiều công cụ khác nhau, nhóm điều tra đã mô hình hóa và truy được các dòng tiền tới đích cuối cùng, từ đó hỗ trợ cơ quan an ninh xác định danh tính những người đứng sau các ví và một số dự án có liên quan. Do đó, không loại trừ khả năng nhóm đối tượng trong dự án tiền số AntEx có sử dụng máy trộn (mixers).

Máy trộn là công cụ làm cho dòng tiền trở nên không thể truy vết được, khiến khó xác định đó có phải là dòng tiền bẩn hay sạch. Trong nhiều vụ hack hoặc những vụ liên quan đến lừa đảo, các đối tượng thường sử dụng công cụ này để hòa lẫn nguồn tiền. Do đó, khi rút tiền ra, việc truy vết nguồn gốc và xác định chủ sở hữu cuối cùng trở nên rất khó khăn.

"Hiện nay, phần lớn công cụ máy trộn lớn đã bị cơ quan quản lý và các sàn giao dịch từ chối nhận tiền từ những nguồn đó. Đây cũng là một cách để chúng tôi phối hợp với sàn giao dịch nhằm chặn dòng tiền không minh bạch", ông Dinh nói thêm.

Tuy nhiên, đại diện ChainTracer nhấn mạnh rằng không phải không có phương pháp để phát hiện hành vi sử dụng máy trộn. Một hướng tiếp cận phổ biến là phân tích mô hình hành vi, điển hình như theo dõi nhóm ví, thói quen chuyển tiền và các đặc trưng sử dụng ví. Từ đó, các chuyên gia có thể nhận diện sự tương đồng giữa đối tượng đưa tiền vào và đưa tiền ra. Những mô hình hành vi này có thể giúp kết nối các điểm chuyển tiền mặc dù có sự can thiệp của thiết bị công nghệ cao.

Ngoài ra, một số máy trộn hiện nay còn thu thập dữ liệu người dùng, ví dụ như địa chỉ IP hoặc yêu cầu cung cấp thông tin trước khi cho phép sử dụng dịch vụ. Những dữ liệu này, nếu có thể truy xuất hoặc liên kết, sẽ trở thành manh mối quan trọng trong điều tra.

Khi đối tượng buộc phải chuyển sang dùng nhiều công cụ khác nhau để che đậy, hành vi này có thể làm giảm hiệu quả của một số thủ thuật, đồng thời việc thêm nhiều công đoạn chuyển đổi cũng làm tăng khả năng lộ diện do xuất hiện thêm dấu vết. Từ đó, nhóm điều tra có thêm cơ hội để kết nối các dữ liệu và truy vết.

Trước khi sập, AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhà phát triển, đội ngũ sáng lập và cộng đồng. Dự án này được quảng bá sở hữu nhiều tính năng vượt trội, tập trung vào các mảng như cổng thanh toán tài chính, quản lý tài sản ảo, sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng chuỗi khối.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau.