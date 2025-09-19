Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thu nhập khổng lồ của Lionel Messi tại Inter Miami 

  Thứ sáu, 19/9/2025 19:00 (GMT+7)
Quyết định rời PSG vào năm 2023 không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn mang về cho Messi khoản thu nhập mơ ước.

Theo hợp đồng với Inter Miami, Messi nhận mức lương cơ bản hàng tuần khoảng 302.772 bảng, chưa tính đến các khoản thưởng và hợp đồng tài trợ bên ngoài. Chỉ trong vòng hơn hai năm gắn bó với đội bóng của David Beckham, kể từ ngày 13/7/2023, siêu sao 38 tuổi bỏ túi khoảng 34,3 triệu bảng.

Với con số này, Messi trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất không chỉ tại Inter Miami mà còn trên toàn MLS, bỏ xa đồng đội cũ Sergio Busquets (129.938 bảng/tuần) và hai người bạn thân khác là Luis Suarez cùng Jordi Alba (chỉ 22.211 bảng/tuần).

Khoản thu nhập khổng lồ này lý giải tại sao Messi lại quyết định rời PSG sau khi vô địch Ligue 1 hai mùa liên tiếp. Nếu ở lại Paris, anh khó lòng đạt được mức đãi ngộ “ngoài sức tưởng tượng” như ở Mỹ, nơi bản thân còn được hưởng lợi từ các hợp đồng bản quyền hình ảnh, quảng cáo, cùng khả năng trở thành đồng sở hữu của Inter Miami sau khi giải nghệ.

Tương lai của Messi cũng đang là chủ đề được quan tâm. Hợp đồng hiện tại của anh với Inter Miami sẽ kết thúc cuối năm nay, song theo USA Today, quá trình gia hạn đã hoàn tất khoảng 85%. Nếu thỏa thuận mới được ký kết, Messi nhiều khả năng sẽ ở lại đến sau World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Điều này đồng nghĩa, người hâm mộ sẽ còn tiếp tục chứng kiến “El Pulga” chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp, vừa trên sân cỏ vừa ở khía cạnh kinh doanh, nơi anh đã chứng minh rằng giá trị thương hiệu của mình vẫn là tên tuổi hàng đầu thế giới bóng đá.

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

