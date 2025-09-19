Thu nhập khổng lồ của Lionel Messi tại Inter Miami 

Quyết định rời PSG vào năm 2023 không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn mang về cho Messi khoản thu nhập mơ ước.

Messi có thu nhập trong mơ ở Mỹ.

Theo hợp đồng với Inter Miami, Messi nhận mức lương cơ bản hàng tuần khoảng 302.772 bảng, chưa tính đến các khoản thưởng và hợp đồng tài trợ bên ngoài. Chỉ trong vòng hơn hai năm gắn bó với đội bóng của David Beckham, kể từ ngày 13/7/2023, siêu sao 38 tuổi bỏ túi khoảng 34,3 triệu bảng.

Với con số này, Messi trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất không chỉ tại Inter Miami mà còn trên toàn MLS, bỏ xa đồng đội cũ Sergio Busquets (129.938 bảng/tuần) và hai người bạn thân khác là Luis Suarez cùng Jordi Alba (chỉ 22.211 bảng/tuần).

Khoản thu nhập khổng lồ này lý giải tại sao Messi lại quyết định rời PSG sau khi vô địch Ligue 1 hai mùa liên tiếp. Nếu ở lại Paris, anh khó lòng đạt được mức đãi ngộ “ngoài sức tưởng tượng” như ở Mỹ, nơi bản thân còn được hưởng lợi từ các hợp đồng bản quyền hình ảnh, quảng cáo, cùng khả năng trở thành đồng sở hữu của Inter Miami sau khi giải nghệ.

Tương lai của Messi cũng đang là chủ đề được quan tâm. Hợp đồng hiện tại của anh với Inter Miami sẽ kết thúc cuối năm nay, song theo USA Today, quá trình gia hạn đã hoàn tất khoảng 85%. Nếu thỏa thuận mới được ký kết, Messi nhiều khả năng sẽ ở lại đến sau World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Điều này đồng nghĩa, người hâm mộ sẽ còn tiếp tục chứng kiến “El Pulga” chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp, vừa trên sân cỏ vừa ở khía cạnh kinh doanh, nơi anh đã chứng minh rằng giá trị thương hiệu của mình vẫn là tên tuổi hàng đầu thế giới bóng đá.