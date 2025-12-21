Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thu mua phế liệu, phát hiện 5,5 chỉ vàng trong két sắt cũ

  • Chủ nhật, 21/12/2025 17:31 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Khi phát hiện bên trong két sắt cũ mình vừa mua phế liệu có 5,5 chỉ vàng, người phụ nữ ở Hà Tĩnh trình báo công an để tìm lại chủ tài sản.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với chị Đào Thị Hương (49 tuổi, trú tổ dân phố 3, phường Sông Trí) trao trả 5,5 chỉ vàng cho một người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/12, chị Hương chạy xe đi mua sắt vụn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến chiều tối cùng ngày, khi kiểm tra số phế liệu vừa mua, chị Hương bất ngờ phát hiện bên trong chiếc két sắt hỏng có một số vàng.

5, 5 chi vang anh 1

Chị Hương tìm thấy 5,5 chỉ vàng trong két sắt mình thu mua.
5, 5 chi vang anh 2

Chị Hương (áo nâu) trao trả vàng cho bà Nguyễn Thị Cát tại Công an phường Sông Trí.

Ngay lập tức, chị Hương đến Công an phường Sông Trí trình báo sự việc, đồng thời nhờ tìm người bỏ quên vàng để trả lại.

Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định số vàng trên là của bà Nguyễn Thị Cát (75 tuổi, trú phường Sông Trí) nên liên hệ để trao trả lại số tài sản.

Nhận lại tài sản, bà Cát rất vui mừng, gửi cảm ơn sâu sắc tới chị Hương và lực lượng Công an.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/thu-mua-phe-lieu-phat-hien-55-chi-vang-trong-ket-sat-cu-post1806612.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

5 5 chỉ vàng Hà Tĩnh Phế liệu két sắt Hà Tĩnh

