Tiểu đội trưởng tìm thấy vàng, tiền của dân bị mất sau mưa lũ

Thượng sĩ Kiệt phát hiện vàng, tiền mặt trong quá trình dọn dẹp nhà cửa giúp dân ở tỉnh Đắk Lắk đã báo lên chỉ huy, làm thủ tục xác minh, trao trả lại đúng người bị mất.

Ngày 27/11, thông tin từ Quân đoàn 34 cho biết, trong quá trình giúp dân dọn dẹp sau mưa lũ, thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt (Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã phát hiện 4,5 chỉ vàng và 10 triệu đồng của hai hộ dân bị mất, trao trả lại.

Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt trao trả lại hộp "gia tài" cho người dân.

Theo đó, chiều 26/11, trong khi dọn dẹp giúp nhà dân khắc phục hậu quả bởi mưa lũ, thượng sĩ Kiệt cùng đồng đội đã phát hiện dưới lớp bùn đất trong căn phòng bị đổ nát bởi nước lũ của bà Nguyễn Thị Ngọc (70 tuổi, trú ở thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, Đắk Lắk) có một túi da nhỏ, nhìn rất sang trọng. Đoán là trong túi có cất giữ vật có giá trị cao nên thượng sĩ Kiệt đã báo cáo chỉ huy để xác minh chủ nhân của chiếc túi.

Sau khi trao đổi, chỉ huy đơn vị đã kiểm tra, xác nhận đúng bà Ngọc là chủ nhân số tài sản trên. Lúc này bà Ngọc mở bên trong thấy có chứa một chuỗi ngọc có đầu nối bịt vàng, 1 đôi bông tai và 1 chiếc mặt dây chuyền bằng vàng là của mình. Tổng giá trị số tài sản trên khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, chỉ huy đã cùng thượng sĩ Kiệt trao trả lại cho bà Ngọc.

Nhận lại được tài sản, bà Ngọc phấn khởi chia sẻ, trận mưa lũ lịch sử vừa rồi gia đình bị sập, hư hỏng một phần căn nhà, các vật dụng sinh hoạt như ti vi, tủ lạnh, xe máy... phần bị hư hỏng, phần bị trôi theo dòng nước, thiệt hại rất lớn. Bà Ngọc cùng gia đình nghĩ rằng chiếc túi “gia tài” của mình bị lũ cuốn đi rồi.

“Đó là gia tài của tôi tích cóp bao nhiêu năm, tưởng là mất rồi, ai ngờ các chiến sĩ trẻ tìm thấy. Tôi chỉ biết ôm các chú ấy thật lâu thôi chứ giờ cảm ơn bao nhiêu cho đủ”, bà Ngọc xúc động.

Mấy hôm trước, trong lúc dọn dẹp nhà cho chị Võ Thị Thu Vũ (35 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Hòa, Đắk Lắk), thượng sĩ Kiệt đã trả lại cho chủ nhà bọc tiền trị giá hơn 10 triệu đồng.

Đại úy Lý Văn Khiêm, Chính trị viên Đại đội 9, cho biết thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt là tiểu đội trưởng nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thượng sĩ Kiệt luôn gương mẫu đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn, chỉ huy tiểu đội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo tìm hiểu, trong cuộc sống thường ngày, thượng sĩ Kiệt luôn quan tâm, giúp đỡ đồng đội trong công việc; gần gũi chia sẻ, động viên bộ đội vượt qua những khó khăn.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) nhiều ngày nay đầm mình trong bùn đất, rác thải do mưa lũ để lại. Tại 6 thôn của xã Đức Bình (Đắk Lắk), đơn vị đã dọn dẹp được hai trường học, giúp 178 hộ dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa khơi thông hơn 15km kênh mương, đường thôn, giúp một gia đình mai táng người thân không may bị chết do mưa lũ, đưa 1 người đi cấp cứu kịp thời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã Đức Bình, ngay trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 đã cơ động tiếp tục đến địa điểm mới tại phường Phú Yên. Địa bàn phường Phú Yên các cơ sở trường học, nhà dân đều bị ngập lụt, có nơi nước dâng lên 4 m, cơ sở vật chất, đồ đạc của bà con và nhà trường cơ bản hư hỏng nặng. “Thực hiện đúng mệnh lệnh nhanh, hiệu quả, mỗi ngày chúng tôi xử lý dứt điểm một công việc để cơ động đến vị trí mới. Trước hết đơn vị sẽ tập trung khắc phục hạ tầng, cơ sở vật chất tại các trường học, trạm y tế để phục vụ cho việc khám chữa bệnh và cho các cháu đi học đúng thời gian. Sau đó tập trung giúp các gia đình bị thiệt hại nặng”, một cán bộ Trung đoàn 66 thông tin.