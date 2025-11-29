Nhặt được túi vàng giữa dòng lũ ở Nha Trang

Nhặt được túi xách chứa vàng và nhiều giấy tờ quan trọng giữa lúc nước lũ dâng cao, vợ chồng chị Bùi Thị Thu Hà đã tìm trả lại toàn bộ tài sản cho chủ nhân.

Ngày 29/11, chị Bùi Thị Thu Hà (đường Cầu Dứa - Phú Nông, phường Tây Nha Trang) cho biết, vợ chồng chị vừa trả lại số vàng và nhiều giấy tờ quan trọng cho một người dân trên địa bàn bị nước lũ cuốn trôi.

Chị Bùi Thị Thu Hà (bên phải) đến trao lại tài sản cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà.

Rạng sáng 20/11, khi nước lũ dâng cao, chồng chị Hà mặc áo phao ra đường hỗ trợ hàng xóm. Trong lúc chèo chống giữa dòng nước xiết, anh phát hiện và vớt được một chiếc túi xách. Khi mở ra kiểm tra, cả gia đình bất ngờ vì bên trong có 4 chỉ vàng, một cặp nhẫn cưới và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Sau khi nước rút, dựa vào địa chỉ trên căn cước công dân trong túi, vợ chồng chị Hà đã tìm đến tận nhà chủ nhân và trao trả toàn bộ tài sản cho chị Nguyễn Thị Hà (phường Tây Nha Trang).

Nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Hà xúc động kể rằng rạng sáng 20/11, nước lũ dâng cao ngập đến tận nhà, buộc gia đình phải vội vã chạy lũ. Trong lúc hỗn loạn, chiếc túi xách đeo bên người bị nước cuốn trôi, bên trong có 4 chỉ vàng, cặp nhẫn cưới cùng giấy tờ của các thành viên gia đình (3 căn cước công dân, 2 cà vẹt xe máy, bằng lái xe, thẻ ATM, thẻ đảng viên...).

“Lúc mất túi, tôi chỉ mong ai nhặt được sẽ trả lại giấy tờ là mừng lắm rồi. Không ngờ gia đình chị Bùi Thị Thu Hà lại trả lại toàn bộ tài sản và giấy tờ nguyên vẹn. Tôi không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn vợ chồng anh chị ấy rất nhiều”, chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ.