Nhận chuyển khoản nhầm 155 triệu, chủ tài khoản trả lại ngay trong đêm

Một người dân ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh cũ) vừa trình báo và bàn giao cho Công an số tiền 155 triệu đồng của một cá nhân bất ngờ chuyển vào tài khoản của mình, giúp người chuyển nhầm nhận lại tài sản ngay trong đêm.

Ông Nguyễn Đức Thi trình báo công an và chuyển trả lại tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: VOV

Chiều 3/12, Công an xã Vĩnh Hoàng tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Đức Thi (sinh năm 1974, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng) về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận 155 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Theo trình bày của ông Thi, khoảng 20 phút trước khi trình báo, tài khoản từ Sacombank của ông nhận số tiền từ tài khoản mang tên Trần Duy Tuấn, ngân hàng Vietcombank. Nghi có người chuyển nhầm, ông Thi chủ động liên hệ với lực lượng Công an để được hỗ trợ. Ngay sau đó, Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng hướng dẫn ông Thi thực hiện các thủ tục và bàn giao toàn bộ số tiền cho cơ quan chức năng.

Đến 21h30 cùng ngày, ông Thi đã giao nộp số tiền tại trụ sở Công an xã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Hoàng xác minh được chủ tài khoản chuyển nhầm ngay trong đêm. Người chuyển nhầm là ông Trần Duy Tuấn (sinh năm 1986, trú KP3, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).





Ông Trần Duy Tuấn vui mừng nhận lại khoản tiền chuyển nhầm. Ảnh: VOV

Sáng 4/12, ông Tuấn đã đến Công an xã trình bày lại sự việc và nhận lại số tiền đã chuyển nhầm. Ông cho biết rất lo lắng vì không biết xử lý ra sao, đồng thời bày tỏ sự cảm kích với tinh thần minh bạch, hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng Công an và hành động trung thực của người dân.

Hành động của ông Nguyễn Đức Thi góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.