Thủ môn Valencia bất ngờ giải nghệ vì con gái

Thủ thành 34 tuổi, Jaume Domenech chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vì “tình trạng sức khỏe của một người thân yêu”.

Thủ môn Domenech bất ngờ treo găng.

Thủ môn người Tây Ban Nha Jaume Domenech chính thức nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ bằng một thông báo đầy xúc động trên Instagram. Sau hơn một thập kỷ gắn bó với Valencia, người gác đền sinh năm 1990 chọn khép lại chặng đường chuyên nghiệp để ưu tiên gia đình.

Domenech gửi lời cảm ơn đến những CLB từng liên hệ trong thời gian anh cân nhắc tương lai, nhưng cuối cùng quyết định dừng lại. Theo báo chí Tây Ban Nha, lý do lớn nhất khiến thủ môn này chọn treo găng xuất phát từ vấn đề sức khỏe của con gái, khiến vợ và hai con không thể cùng anh rời Valencia đến một đội bóng mới.

Anh khẳng định: “Không có ý nghĩa gì khi bắt đầu một hành trình mà không có họ bên cạnh”.

Trong sự nghiệp, Domenech gần như dành trọn thanh xuân cho “Bầy dơi”. Dù chủ yếu sắm vai trò dự bị, anh vẫn có gần 125 lần ra sân trên mọi đấu trường, góp mặt cả trong giai đoạn ngắn ngủi mà huyền thoại MU, Gary Neville dẫn dắt Valencia.

Được coi là biểu tượng về sự tận tụy và bền bỉ, Domenech luôn được đánh giá cao bởi tinh thần chuyên nghiệp và sự gắn bó tuyệt đối với đội bóng. Anh thừa nhận việc treo găng không hề dễ dàng, bởi vẫn còn nhận được lời mời thi đấu tiếp và chưa từng có ý định sớm giải nghệ.

Tuy vậy, gia đình mới là ưu tiên số một. Domenech khép lại sự nghiệp trong niềm hạnh phúc, bởi anh sống trọn cùng giấc mơ khoác áo Valencia. “Tôi không có gì để than phiền. Với những gì đã trải qua, tôi rời xa bóng đá mà không hối tiếc”, Domenech xúc động chia sẻ.

Quyết định của Domenech để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Valencia, nhưng cũng khắc họa rõ nét hình ảnh một thủ môn trung thành, chọn tình thân thay vì ánh đèn sân cỏ. Với anh, tình yêu bóng đá đã trọn vẹn, và gia đình chính là trận đấu quan trọng nhất còn lại trong cuộc đời.