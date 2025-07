Arsenal để lộ tân binh do sự cố hy hữu

Sự việc bắt đầu khi Arsenal công bố bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng mang tên Noni Madueke từ Chelsea tối 19/7. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ để giới thiệu tân binh này, cộng đồng mạng phát hiện Cristhian Mosquera khoác áo đấu Arsenal, trả lời phỏng vấn trong bối cảnh giống hệt buổi ra mắt.

Bức ảnh nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng đủ làm dấy lên làn sóng bàn tán rầm rộ. Nhiều tài khoản chuyên theo dõi Arsenal xác nhận đây có thể là sai sót trong khâu truyền thông khi vô tình công khai hình ảnh của một bản hợp đồng chưa được công bố. Dù vậy, "sự cố" này cũng vô tình xác nhận việc Mosquera có mặt tại London và chuẩn bị ra mắt "Pháo thủ".

Theo truyền thông Anh, Arsenal sẽ trả khoảng 20 triệu euro (tương đương 17,3 triệu bảng) cho thương vụ này. Cầu thủ 21 tuổi có 90 lần ra sân cho Valencia và là tuyển thủ U21 Tây Ban Nha. Anh được đánh giá là phương án dự phòng lý tưởng cho cặp trung vệ Saliba – Gabriel, đồng thời có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải nếu cần.

Arsenal mua sắm rầm rộ trong hè 2025 khi sớm hoàn tất 5 tân binh. Trước Madueke và Mosquera, CLB chủ sân Emirates đã công bố 3 bản hợp đồng gồm Martin Zubimendi, Christian Norgaard và Kepa Arrizabalaga.

Ngôi sao Viktor Gyokeres của Sporting Lisbon cũng được cho là đồng ý gia nhập Arsenal với một thương vụ chuyển nhượng trị giá khoảng 60 triệu bảng. Theo The Athletic, tổng chi tiêu của Arsenal trong hè chạm mốc 200 triệu bảng.

