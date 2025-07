UEFA cấm Arsenal Tivat thi đấu trong 10 năm vì dàn xếp tỷ số

Quyết định được đưa ra sau khi đội bóng đến từ Montenegro bị phát hiện có liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số ở Conference League mùa 2023/24. CLB này thua đậm 2-7 trước Alaskert FC đến từ Armenia sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, trong trận lượt về diễn ra vào tháng 7/2023, họ bị đối thủ đánh bại với tỷ số 6-1 ngay trên sân nhà. Thất bại này càng gây sốc hơn khi Arsenal Tivat cầm hòa 1-1 ở lượt đi tại Armenia.

Liên đoàn Bóng đá Montenegro xác nhận quyết định cấm và thông báo câu lạc bộ sẽ không thể tham gia các giải đấu châu Âu trong 10 năm tới, đến hết mùa giải 2034/35. Ngoài ra, Arsenal Tivat còn bị phạt 500.000 euro.

Cầu thủ Nikola Celebic bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá suốt đời vì dàn xếp tỷ số, trong khi quan chức Ranko Krgovic bị cấm hoạt động trong 10 năm. Các cầu thủ khác gồm Cetko Manojlovic, Radul Zivkovic, Dusan Puletic và quan chức Milan Vignjevic cũng bị cấm 10 năm. Riêng hai cầu thủ Goran Janjusevic và Christos Psomaidis bị cấm lần lượt 6 và 8 năm.

Cơ quan Kiểm tra, Đạo đức và Kỷ luật UEFA yêu cầu FIFA mở rộng các lệnh cấm này trên toàn cầu.

Một số người hâm mộ có thể nhớ đến Arsenal Tivat từ việc họ từng tuyên bố ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Tháng 1/2014, đội bóng này xuất hiện trong một video kỳ quặc của Sky Sports nói về vụ chuyển nhượng hư cấu.

Lúc đó, Ronaldo mới thi đấu được 5 năm trong hợp đồng 8 năm với Real Madrid. Video thậm chí còn cho thấy bản hợp đồng với tên của Ronaldo và câu lạc bộ.

