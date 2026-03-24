Thủ môn triển vọng của Thụy Điển bị bắn chết

  • Thứ ba, 24/3/2026 06:15 (GMT+7)
Cộng đồng bóng đá Thụy Điển chìm trong đau buồn sau cái chết đầy bi kịch của Hugo Mosshagen, thủ môn trẻ mới 20 tuổi của CLB BK Forward.

Mosshagen đột ngột qua đời.

Theo The Sun, vụ việc xảy ra tại thành phố Orebro, khi Mosshagen bị bắn tại một khu dân cư vào đêm muộn ngày 21/3 vừa qua. Dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, anh đã không qua khỏi, để lại sự bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc.

Mosshagen là một tài năng trẻ giàu triển vọng, từng nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh thi đấu ở giải hạng tư Thụy Điển nhưng luôn nỗ lực không ngừng để vươn lên.

Theo gia đình, năm nay được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, khi Mosshagen đi đúng hướng và có cơ hội thi đấu ở cấp cao hơn. Sự ra đi đột ngột của Mosshagen không chỉ cướp đi một sinh mạng trẻ mà còn dập tắt một tương lai đầy hy vọng.

Cha của anh, ông Joakim Gunnarsson, nghẹn ngào chia sẻ rằng con trai mình đã dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho bóng đá. Ông mô tả cảm xúc hiện tại là sự pha trộn giữa đau đớn, tức giận và trống rỗng khi mất đi con theo cách “hoàn toàn vô nghĩa”. Gia đình khẳng định Mosshagen không liên quan đến bất kỳ băng nhóm tội phạm nào, khiến bi kịch càng trở nên khó chấp nhận.

Trong mắt bạn bè và đồng đội, Mosshagen là một con người ấm áp, luôn mang lại năng lượng tích cực. Đội trưởng BK Forward, Josef Ibrahim, khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết vượt qua mất mát này và tiếp tục lan tỏa tinh thần mà Mosshagen từng mang lại.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Hình ảnh trái ngược của Lammens và MU

Sự trưởng thành của thủ môn trẻ Senne Lammens là điểm sáng trong trận đấu mà MU lại mắc sai lầm quen thuộc.

07:30 21/3/2026

Duy Anh

Ky chuyen nhuong tham hoa cua MU hinh anh

Kỳ chuyển nhượng thảm họa của MU

1 giờ trước 07:04 24/3/2026

MU đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ kỳ chuyển nhượng thất bại dưới thời Erik ten Hag, khi tập đoàn INEOS nỗ lực dọn dẹp tàn dư để tái thiết đội bóng.

Kha nang Klopp den Real la bao nhieu? hinh anh

Khả năng Klopp đến Real là bao nhiêu?

1 giờ trước 07:03 24/3/2026

Jurgen Klopp xuất hiện và lên tiếng xác nhận khả năng tới Real Madrid, khẳng định chưa từng có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào và gọi các tin đồn là "vô nghĩa".

