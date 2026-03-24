Thủ môn triển vọng của Thụy Điển bị bắn chết

Cộng đồng bóng đá Thụy Điển chìm trong đau buồn sau cái chết đầy bi kịch của Hugo Mosshagen, thủ môn trẻ mới 20 tuổi của CLB BK Forward.

Mosshagen đột ngột qua đời.

Theo The Sun, vụ việc xảy ra tại thành phố Orebro, khi Mosshagen bị bắn tại một khu dân cư vào đêm muộn ngày 21/3 vừa qua. Dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, anh đã không qua khỏi, để lại sự bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc.

Mosshagen là một tài năng trẻ giàu triển vọng, từng nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh thi đấu ở giải hạng tư Thụy Điển nhưng luôn nỗ lực không ngừng để vươn lên.

Theo gia đình, năm nay được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, khi Mosshagen đi đúng hướng và có cơ hội thi đấu ở cấp cao hơn. Sự ra đi đột ngột của Mosshagen không chỉ cướp đi một sinh mạng trẻ mà còn dập tắt một tương lai đầy hy vọng.

Cha của anh, ông Joakim Gunnarsson, nghẹn ngào chia sẻ rằng con trai mình đã dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho bóng đá. Ông mô tả cảm xúc hiện tại là sự pha trộn giữa đau đớn, tức giận và trống rỗng khi mất đi con theo cách “hoàn toàn vô nghĩa”. Gia đình khẳng định Mosshagen không liên quan đến bất kỳ băng nhóm tội phạm nào, khiến bi kịch càng trở nên khó chấp nhận.

Trong mắt bạn bè và đồng đội, Mosshagen là một con người ấm áp, luôn mang lại năng lượng tích cực. Đội trưởng BK Forward, Josef Ibrahim, khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết vượt qua mất mát này và tiếp tục lan tỏa tinh thần mà Mosshagen từng mang lại.