Thủ môn Berke Ozer tự ý rời tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị gạch tên

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lại dậy sóng sau khi thủ môn Berke Ozer bất ngờ rời trại tập trung của đội tuyển quốc gia mà không xin phép ban huấn luyện, chỉ vì không được đăng ký thi đấu trong trận thắng Bulgaria 6-1 ở vòng loại World Cup.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF), Ozer - hiện thuộc biên chế CLB Lille (Pháp) - đã tự ý rời trại huấn luyện sau khi trở về Istanbul, viện lý do không được chọn vào danh sách thi đấu.

“Berke Ozer rời trung tâm huấn luyện mà không có sự cho phép của ban huấn luyện. Khi toàn đội đang hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup, hành vi như vậy là không thể chấp nhận”, thông cáo của TFF nêu rõ.

Hành động của Ozer lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích tại quê nhà. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc một cầu thủ rời đội giữa chiến dịch quan trọng thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và có thể ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội.

Ozer, 25 tuổi, từng được xem là thủ môn trẻ triển vọng nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Anh gây chú ý khi cản phá thành công ba quả luân lưu trong trận Lille gặp AS Roma tại Europa League mùa này. Tuy nhiên, vị trí trong khung gỗ của tuyển quốc gia hiện do Altay Bayındır và Uğurcan Çakır nắm giữ, khiến Ozer không có cơ hội ra sân.

Sự việc diễn ra ngay trước trận đấu quan trọng với Georgia vào ngày 14/10, nơi Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải thắng để giữ vị trí nhì bảng E - suất tham dự vòng play-off - sau đội đầu bảng gần như chắc chắn là Tây Ban Nha.

Hành động bộc phát của Ozer có thể khiến anh phải trả giá đắt. Giới chuyên môn nhận định TFF nhiều khả năng sẽ có án kỷ luật nội bộ, còn HLV trưởng Vincenzo Montella có thể gạch tên thủ môn này khỏi kế hoạch lâu dài của đội tuyển.

Từ niềm hy vọng mới trong khung thành đến tâm điểm rắc rối, Berke Ozer đang tự biến mình thành “người thừa” ở tuyển Thổ Nhĩ Kỳ - đúng vào thời điểm đội bóng cần sự đoàn kết hơn bao giờ hết.