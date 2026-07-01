Thủ khoa 30 điểm khối B00 không học Y, chọn nối nghiệp thầy cô

Là một trong 4 thủ khoa 30 điểm khối B00, Trần Quang Thắng không chọn ngành Y mà quyết định theo học Sư phạm Sinh học sau nhiều năm được thầy cô truyền cảm hứng.

Quang Thắng quyết định theo học ngành Sư phạm Sinh học của trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Sáng 1/7, khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, Trần Quang Thắng bình tĩnh nhập số báo danh để tra cứu kết quả. Nam sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), không quá bất ngờ khi ba điểm 10 hiện lên trên màn hình, bởi trước đó em đã tự đối chiếu đáp án và dự đoán mình đạt điểm tuyệt đối.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả nước có bốn thí sinh đạt 30/30 điểm ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Quang Thắng là một trong số đó, cũng là một trong ba học sinh của TP.HCM đạt được kết quả này.

Không học nhiều, chỉ học hiệu quả

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thắng cho biết em gần như đã đoán trước kết quả sau khi tự chấm bài ngay khi kỳ thi kết thúc. Vì vậy, sáng 1/7, ngay sau khi tra cứu điểm, việc đầu tiên em làm là báo tin cho gia đình.

"Lúc tra cứu điểm, mẹ em vẫn ở nhà. Mẹ rất vui khi biết em đạt 30 điểm và trở thành thủ khoa khối B00", Thắng chia sẻ.

Dù đạt điểm tuyệt đối, nam sinh cho biết mình không theo đuổi cách học "càng nhiều càng tốt". Thắng tin rằng điều quan trọng là hiểu bản chất kiến thức và lựa chọn phương pháp phù hợp thay vì cố gắng học thật nhiều.

Quan điểm này được Thắng áp dụng trong suốt quá trình ôn thi. Với môn Sinh học - môn có thế mạnh lớn nhất - việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia giúp nam sinh có nền tảng kiến thức khá vững. Nhờ được học chuyên sâu và hiểu bản chất vấn đề, khi bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp, Thắng chủ yếu luyện đề để làm quen với cấu trúc và cách đặt câu hỏi của đề thi.

Trong khi đó, ở hai môn Toán và Hóa học, nam sinh dành phần lớn thời gian giải bài tập. Em ít học thuộc công thức mà ghi nhớ thông qua quá trình làm nhiều dạng bài khác nhau. Mỗi khi mắc lỗi, Thắng đều quay lại phân tích nguyên nhân trước khi chuyển sang dạng bài mới.

Là học sinh trường chuyên, Thắng hoàn thành chương trình lớp 12 ngay từ năm lớp 11. Bước vào năm cuối cấp, em gần như chỉ tập trung luyện đề. Trung bình mỗi ngày, nam sinh làm 1-2 bộ đề cho mỗi môn và luôn đặt hiệu quả lên trên số lượng.

Phương pháp này cũng được Thắng duy trì trong phòng thi. Em làm bài lần lượt từ trên xuống dưới, gặp câu khó sẽ tạm bỏ qua để xử lý sau, đồng thời dành khoảng 10-15 phút cuối giờ kiểm tra lại toàn bộ bài làm 2-3 lần.

Đánh giá về đề thi năm nay, nam sinh cho rằng môn Hóa học có nhiều điểm mới, đặc biệt ở nhóm câu hỏi trả lời ngắn. Tuy nhiên, nhờ quá trình ôn tập bám sát định hướng của giáo viên, em không gặp nhiều trở ngại khi làm bài.

Ngoài ba điểm 10 ở tổ hợp B00, nam sinh trường chuyên Lê Hồng Phong còn đạt 8 điểm môn Ngữ văn với bài làm trọn vẹn 7 mặt giấy. Điều đáng chú ý là em gần như không dành quá nhiều thời gian cho môn học này ngoài việc tiếp thu bài giảng trên lớp.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Ước mơ đứng trên bục giảng

Không chỉ là thủ khoa toàn quốc khối B00, trong suốt 3 năm THPT, Quang Thắng còn liên tục đạt thành tích cao ở các sân chơi học thuật. Cụ thể, năm lớp 10, em giành huy chương bạc Olympic 30/4. Sang lớp 11, nam sinh đoạt huy chương vàng ở sân chơi này.

Ngoài ra, trước kỳ thi tốt nghiệp, Thắng còn giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm học 2025-2026, đạt điểm tuyệt đối 20/20 tại kỳ thi Casio Sinh học lớp 12 và đã được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Sinh học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Những năm qua, Thắng vẫn duy trì đam mê với môn Sinh học. Nam sinh cho biết niềm yêu thích với môn học này đến từ những kiến thức gần gũi về cơ thể sống và các hiện tượng trong tự nhiên. Càng tìm hiểu, em càng hứng thú và quyết định theo đuổi Sinh học một cách nghiêm túc.

Nhờ giải quốc gia môn Sinh học, Quang Thắng được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Sinh học tại Đại học Sư phạm TP.HCM. Đây cũng là lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ, bởi ba thủ khoa B00 còn lại của năm nay đều dự định theo học ngành Y.

Thắng cho biết khi còn nhỏ, em từng mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, trong những năm học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, định hướng ấy dần thay đổi. Sự tận tâm của các thầy cô cùng môi trường học tập cởi mở đã truyền cảm hứng để nam sinh lựa chọn nghề giáo.

Chia sẻ thêm về ngôi trường đã gắn bó suốt 3 năm, Quang Thắng cho biết một trong những điểm mạnh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là giáo viên luôn đồng hành cùng học sinh và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với từng nhóm đối tượng. Học sinh lớp chuyên được học chương trình chuyên sâu từ sớm, nhờ đó có thêm thời gian rèn luyện và mở rộng kiến thức trong năm cuối.

Khác với nhiều học sinh trường chuyên lựa chọn đầu tư cho các chứng chỉ quốc tế như IELTS hay SAT, Thắng dành phần lớn thời gian cho đội tuyển học sinh giỏi Sinh học và các cuộc thi học thuật. Với nam sinh, mỗi chặng đường học tập đều hướng đến mục tiêu rõ ràng, thay vì cố gắng theo đuổi nhiều thành tích cùng lúc.

"Mỗi người đều có thế mạnh và cách học khác nhau. Điều quan trọng là tìm được phương pháp phù hợp với bản thân, thay vì cố gắng chạy theo cách học người khác", Thắng chia sẻ.