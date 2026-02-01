Thu hồi khẩn cấp 21 lô bánh ăn dặm Gerber của Nestlé

Sau sự cố của sữa NAN, Nestlé tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích khi thu hồi hàng loạt lô bánh ăn dặm Gerber Arrowroot tại nhiều thị trường do rủi ro chứa mảnh nhựa và giấy.

Sản phẩm bánh quy bột sắn Gerber bị thu hồi do có khả năng chứa các mảnh nhựa mềm, giấy. Ảnh: Gerber.

Sự cố xảy ra vào cuối tháng 1/2026, khi Công ty Sản phẩm Gerber (thuộc tập đoàn Nestlé) chính thức phát đi thông báo tự nguyện thu hồi đối với 21 lô bánh quy bột sắn (Arrowroot Biscuits) loại 155 gram. Lệnh thu hồi được đưa ra sau khi nhà sản xuất phát hiện nguy cơ có các mảnh nhựa mềm và giấy bên trong sản phẩm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và nhà sản xuất, nguyên nhân của vụ việc không xuất phát từ quy trình đóng gói mà bắt nguồn từ khâu nguyên liệu thô. Một nhà cung cấp bột sắn cho Gerber đã chủ động thông báo về việc bột của họ có thể bị nhiễm bẩn do các túi lót nhựa hoặc bao bì giấy bị rách trong quá trình xay xát.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Gerber tuyên bố đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp này. Tuy nhiên, việc các dị vật có mật độ thấp như nhựa mềm lọt qua được hệ thống dò tìm tại nhà máy đã đặt ra dấu hỏi lớn về quy trình kiểm soát chất lượng (QC) của “ông lớn” ngành thực phẩm trẻ em này.

Đợt thu hồi này tập trung vào các sản phẩm được sản xuất từ tháng 7 đến tháng 9/2025, có hạn sử dụng (Best Before) kéo dài từ ngày 16/10/2026 đến 16/12/2026. Phạm vi thu hồi ban đầu diễn ra trên toàn nước Mỹ, sau đó nhanh chóng mở rộng sang Canada và Singapore do các lô hàng này đã được xuất khẩu quốc tế.

Danh sách số lô và hạn sử dụng các sản phẩm bánh ăn dặm Gerber bị thu hồi:

STT Số lô Hạn sử dụng 1 5198565504 16/10/2026 2 5202565504 20/10/2026 3 5203565504 21/10/2026 4 5204565504 22/10/2026 5 5205565504 23/10/2026 6 5209565504 27/10/2026 7 5210565504 28/10/2026 8 5211565504 29/10/2026 9 5233565504 20/11/2026 10 5238565504 25/11/2026 11 5239565504 26/11/2026 12 5239565505 26/11/2026 13 5240565505 27/11/2026 14 5245565505 2/12/2026 15 5246565505 3/12/2026 16 5251565505 8/12/2026 17 5252565505 9/12/2026 18 5253565505 10/12/2026 19 5254565505 11/12/2026 20 5258565505 15/12/2026 21 5259565505 16/12/2026

Đáng chú ý, vụ thu hồi bánh Gerber diễn ra chỉ chưa đầy hai tuần sau khi Nestlé phải thu hồi khẩn cấp sữa bột Nestlé NAN tại nhiều thị trường vì nghi nhiễm độc tố cereulide từ vi khuẩn Bacillus cereus. Việc hai sự cố an toàn thực phẩm liên tiếp xảy ra với cùng một tập đoàn trong thời gian ngắn đã tạo nên một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Theo dữ liệu cập nhật tính đến tháng 1/2026 từ hệ thống theo dõi kiện tụng Lawsuit Tracker, tại Mỹ, Gerber hiện còn đang phải đối mặt với hơn 380 vụ kiện tập thể liên quan đến cáo buộc chứa hàm lượng kim loại nặng (như chì, thạch tín) vượt ngưỡng trong các dòng sản phẩm khác.

Dù vụ thu hồi bánh Gerber Arrowroot lần này là lỗi vật lý (dị vật), nó vẫn khiến các bậc phụ huynh trên toàn cầu lo lắng về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dành cho đối tượng nhạy cảm nhất là trẻ sơ sinh.

Tại Việt Nam, bánh ăn dặm Gerber là dòng sản phẩm phổ biến tại các hệ thống mẹ và bé cũng như các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, phần lớn các lô hàng bị ảnh hưởng thuộc diện phân phối tại Bắc Mỹ.

Hiện tại, Bộ Y tế Việt Nam chưa có văn bản chính thức về sự cố này, nhưng các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên chủ động kiểm tra mã lô (Batch Code) gồm 10 chữ số được in ở mặt sau bao bì, ngay cạnh mã vạch.

Theo các chuyên gia y tế, nếu trẻ vô tình ăn phải các mảnh nhựa mềm hoặc giấy, phần lớn dị vật sẽ được đào thải tự nhiên qua đường tiêu hóa trong vòng 3-14 ngày. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là gây nghẹt thở (choking) hoặc tổn thương vật lý niêm mạc thực quản do hệ tiêu hóa của trẻ dưới 3 tuổi còn rất non nớt.

Các dấu hiệu cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay lập tức bao gồm:

- Khó thở, ho sặc sụa hoặc da tím tái.

- Chảy nước dãi bất thường, khó nuốt hoặc nôn mửa liên tục.

- Đau bụng cấp tính hoặc quấy khóc dữ dội.

Gerber khuyến cáo người tiêu dùng đã mua sản phẩm thuộc các lô bị ảnh hưởng tuyệt đối không cho trẻ sử dụng. Phụ huynh có thể mang sản phẩm đến các đại lý bán lẻ để yêu cầu hoàn tiền hoặc liên hệ trực tiếp với đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của hãng.

Sự cố này một lần nữa nhắc nhở về tính không ổn định của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. Trong khi chờ đợi các biện pháp thắt chặt quản lý từ cơ quan chức năng, sự thận trọng và thói quen kiểm tra mã vạch, mã lô của chính phụ huynh chính là hàng rào bảo vệ cuối cùng cho sức khỏe của trẻ nhỏ.