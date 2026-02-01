Sau chơi thể thao, thanh niên 21 tuổi nhập viện vì biến cố không ngờ

Sau khi chơi thể thao, nam thanh niên xuất hiện khó thở. Khi triệu chứng tăng nặng, bệnh nhân nhập viện và được xác định thuyên tắc phổi nặng do nguyên nhân hiếm gặp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.P. (21 tuổi, ngụ phường Bình Đông, TP.HCM) trong tình trạng khó thở nhiều, huyết áp thấp, có dấu hiệu suy tuần hoàn.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, sau khi chơi thể thao, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy khó thở không rõ nguyên nhân. Triệu chứng không liên quan gắng sức, không có tư thế giúp giảm khó thở. Người bệnh tự mua thuốc uống (không rõ loại) và thấy đỡ hơn nên vẫn tiếp tục làm việc, sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, đến chiều ngày nhập viện, sau giờ làm việc, tình trạng khó thở của bệnh nhân đột ngột tăng nặng, cảm giác hụt hơi rõ rệt, khó thở cả hai thì hô hấp. Khi đi khám sức khỏe, bệnh nhân được chẩn đoán thuyên tắc phổi và chuyển khẩn đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng huyết áp thấp, khó thở nhiều. Đây là biểu hiện gợi ý sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi, có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm trễ.

Sau hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, ê-kíp điều trị quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết theo chỉ định cấp cứu. Khoảng 30 phút sau khi dùng thuốc, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: khó thở giảm, huyết áp ổn định dần, nhịp tim chậm lại, cho thấy đáp ứng điều trị tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tại khoa Cấp cứu Tim mạch - Tim mạch 1.

Theo bác sĩ Trần Việt Hùng, thuyên tắc phổi nặng ở nam giới trẻ tuổi là hiếm gặp, đặc biệt khi bệnh nhân không có các yếu tố nguy cơ thường gặp như chấn thương, sử dụng chất kích thích, thuốc hay bệnh lý ác tính. Vì vậy, sau khi bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch, ê-kíp điều trị tiếp tục làm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Kết quả cho thấy bệnh nhân có Lupus Anticoagulant (screen và confirm) dương tính, Anti β2 Glycoprotein I IgG dương tính và Anti Cardiolipin IgG dương tính. Từ đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng kháng phospholipid, một nguyên nhân tăng đông hiếm gặp và càng hiếm hơn khi xảy ra ở nam giới.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, các chỉ số trong giới hạn cho phép và được xuất viện. Người bệnh tiếp tục điều trị kháng đông dài hạn bằng thuốc kháng vitamin K nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo người dân cần đi khám hoặc cấp cứu sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở đột ngột, cảm giác hụt hơi không rõ nguyên nhân, đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi. Ngoài ra, chóng mặt, tụt huyết áp, ngất, tim đập nhanh kèm mệt lả hoặc sưng đau một bên chân cũng là những biểu hiện cần đặc biệt lưu ý.