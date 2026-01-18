Singapore thu hồi sữa công thức chứa độc tố của Nestlé và Dumex

Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã quyết định thu hồi sữa công thức cho trẻ sơ sinh sau khi phát hiện chúng có chứa độc tố cereulide.

Theo CNA, ngày 17/1, SFA đã phát hiện chất độc này trong một lô sữa công thức Nestlé NAN và một lô sản phẩm sữa công thức Dumex. Động thái này tiếp nối đợt thu hồi sữa công thức Nestlé NAN chọn lọc vào ngày 8/1.

Các lô hàng bị ảnh hưởng là:

Nestlé NAN HA 1 SupremePro (800g), lô 52340017C3 (sản xuất tại Thụy Sĩ)

Dumex Dulac 1 (800g), lô 101570778C (sản xuất tại Thái Lan)

Trong một thông cáo báo chí, SFA và Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm (CDA) nước này cho biết 2 sản phẩm này có thể đã sử dụng cùng một nguyên liệu thô được dùng trong 5 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Nestlé đã bị ra lệnh ngừng bán trước đó.

Các cơ quan chức năng cho biết đã có một trường hợp trẻ mắc bệnh nghi ngờ liên quan đến phơi nhiễm cereulide. Trường hợp này có triệu chứng nhẹ và đã hồi phục. Hiện tại, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm lâm sàng chưa xác nhận bệnh này là do ngộ độc cereulide gây ra, các cơ quan chức năng cho biết.

CDA đang phối hợp chặt chẽ với SFA tiến hành giám sát cùng các bác sĩ để theo dõi các trường hợp ngộ độc cereulide tiềm ẩn ở trẻ em.

Trong số 2 sản phẩm bị thu hồi bao gồm Nestle NAN HA1 SupremePro 800g, lô hàng 52340017C3, từ Thụy Sĩ. Ảnh: AFP.

Các nhà chức trách cho biết những lô sản phẩm sữa công thức nhập khẩu liên quan chỉ chiếm chưa đến 5% tổng nguồn cung sữa công thức nhập khẩu của Singapore. "SFA sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất để theo dõi sát sao tình hình", SFA và CDA cho hay.

Ngoài ra, SFA cho biết họ đã phát hiện một nhà sản xuất có trụ sở tại Singapore, SMC Nutrition, đã sử dụng cùng một nguyên liệu thô có chứa độc tố trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh xuất khẩu của họ.

Các cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty ngừng xuất khẩu các sản phẩm bị ảnh hưởng và thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan của nước nhập khẩu.

Cereulide là loại độc tố có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng từ 30 phút đến sáu giờ sau khi ăn thực phẩm gây dị ứng và thường biến mất trong vòng 24 giờ. Các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn trẻ sơ sinh, có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng đã mua sản phẩm bị ảnh hưởng không nên cho con mình sử dụng những sản phẩm đó. Những phụ huynh có con đã sử dụng các sản phẩm này và bị ốm nên nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được tư vấn y tế. Khách hàng cũng có thể liên hệ với nơi mua hàng để hỏi về sản phẩm.

Theo Straitstimes, ngày 5/1, Nestlé cho biết họ đang tiến hành thu hồi các lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh ở một số quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Áo, Đan Mạch, Italy và Thụy Điển.

Việc thu hồi sản phẩm được thực hiện để phòng ngừa sau khi tập đoàn thực phẩm khổng lồ của Thụy Sĩ cho biết họ đã phát hiện ra "vấn đề về chất lượng" trong một nguyên liệu được cung cấp từ một trong những nhà cung cấp chính của họ.

Vào ngày 8/1, lệnh thu hồi mở rộng sang châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Ít nhất 37 quốc gia đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh, có khả năng do bị nhiễm bẩn. Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về trường hợp nào bị ảnh hưởng ở các quốc gia này.

Nestlé Việt Nam quyết định thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa NAN nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ sau khi phát hiện rủi ro tiềm ẩn về nguyên liệu. thế giới. Ảnh: Keystone/Gaetan Bally.

Tại Việt Nam, ngày 8/1, sau khi phát hiện rủi ro tiềm ẩn về nguyên liệu, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam quyết định tự nguyện thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN do doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, yêu cầu và thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).