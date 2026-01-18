Nỗi lo từ vụ nhà hàng tiệc cưới Adora khiến TP.HCM vào cuộc mạnh tay

Những hình ảnh phản ánh vi phạm vệ sinh tại hệ thống tiệc cưới Adora, khiến dư luận lo ngại về an toàn thực phẩm phía sau các sảnh tiệc hào nhoáng ở TP.HCM.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Những sảnh tiệc cưới rực rỡ ánh đèn, được trang trí cầu kỳ, sang trọng từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều cặp đôi tại TP.HCM cho ngày trọng đại. Tuy nhiên, những hình ảnh được báo chí phản ánh gần đây về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Phía sau vẻ hào nhoáng ấy, chất lượng và mức độ an toàn của thực phẩm được bảo đảm đến đâu?

Điều đáng lo ở nhà bếp của các sảnh tiệc lớn

Là người từng nhiều lần dự tiệc cưới tại các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới lớn ở TP.HCM, chị Nguyễn Thị Lan (phường Gia Định) cho biết trước đây chị hiếm khi nghĩ đến điều kiện vệ sinh phía sau khu bếp. Đi ăn tiệc, chị Lan chỉ để ý sảnh tiệc có đẹp không, món ăn có ngon không.

"Sau khi xem những hình ảnh phản ánh trên báo chí, tôi thực sự lo lắng. Mình ăn uống ở đó mà không biết thực phẩm được chế biến trong điều kiện như thế nào”, chị Lan chia sẻ.

Theo chị, những hình ảnh chén đĩa đặt trực tiếp trên nền nhà, khu vực bếp có ruồi, gián, thậm chí chuột xuất hiện khiến chị không còn cảm giác yên tâm như trước mỗi khi tham dự tiệc đông người.

“Sảnh tiệc thì lộng lẫy, nhưng phía sau lại như vậy thì thật sự đáng sợ”, chị Lan nói.

Đối lập với sự lung linh của sảnh tiệc là nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ khu chế biến.

Cùng chung tâm trạng, anh Trần Minh Hoàng (phường Sài Gòn), đang chuẩn bị tổ chức tiệc cưới trong vài tháng tới, cho biết vụ việc trên báo chí khiến anh phải xem xét lại tiêu chí lựa chọn địa điểm.

“Đám cưới là chuyện cả đời, mình muốn mọi thứ chỉn chu, nhất là an toàn cho khách mời. Sau vụ này, tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện vệ sinh, quy trình chế biến, chứ không chỉ nghe quảng cáo hay nhìn sảnh tiệc bên ngoài”, anh Hoàng cho hay.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Trần Quốc Cường, Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), nhận định rằng các nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị về nguyên tắc đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý mới được phép hoạt động. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nằm ở khâu thực thi và giám sát trong quá trình vận hành thực tế.

“Những hình ảnh phản ánh gần đây cho thấy sự yếu kém trong kiểm soát côn trùng, quản lý nhân viên và việc tuân thủ các quy định vệ sinh cơ bản”, bác sĩ Cường nói.

Theo bác sĩ Cường, một bếp ăn đạt chuẩn không chỉ cần hồ sơ pháp lý đầy đủ mà phải duy trì thực hành vệ sinh nghiêm ngặt mỗi ngày.

Cụ thể, công tác kiểm soát côn trùng phải được thực hiện bài bản, có hợp đồng với đơn vị chuyên trách, kèm theo biên bản kiểm tra định kỳ. Việc để ruồi, gián, chuột xuất hiện trong khu vực chế biến hay hậu cần là dấu hiệu cho thấy quy trình kiểm soát đã không được thực hiện đúng mức.

Bên cạnh đó, toàn bộ nhân viên tham gia chế biến thực phẩm bắt buộc phải được khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Nhân viên đang mắc các bệnh cấp tính như sốt, ho, tiêu chảy tuyệt đối không được tham gia chế biến, phục vụ.

“Việc không mang đầy đủ găng tay, khẩu trang, nón, tạp dề là vi phạm nguyên tắc cơ bản, làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn thực phẩm”, bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Cường, tiệc cưới và các sự kiện lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao do phải phục vụ số lượng lớn thực khách trong cùng một thời điểm. Thực phẩm thường được chuẩn bị từ sớm, nếu không được bảo quản đúng cách sẽ nhanh chóng trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

"Nguyên tắc an toàn là thức ăn sau khi nấu không nên để quá 2 tiếng ở nhiệt độ thường. Nếu không có biện pháp giữ nóng trên 60°C hoặc bảo quản lạnh dưới 5°C, nguy cơ ngộ độc thực phẩm sẽ tăng cao", bác sĩ Cường phân tích.

Ngoài ra, nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh, cũng là yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy nhiều vụ ngộ độc tập thể bắt nguồn từ việc sử dụng nguyên liệu đông lạnh giá rẻ, rã đông không đúng quy trình, rã đông không đều khiến vi khuẩn phát triển và không bị tiêu diệt hoàn toàn trong quá trình nấu nướng.

Từ góc độ người tiêu dùng, bác sĩ Cường khuyến nghị khi lựa chọn thực đơn tiệc cưới nên hạn chế các món có nguy cơ cao như món trộn, món chế biến sẵn để lâu, hoặc các món khó kiểm soát nhiệt độ bảo quản.

“Thực đơn càng đơn giản, càng ít khâu xử lý phức tạp thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng giảm”, bác sĩ Cường nói.

TP.HCM quyết liệt sau vụ việc tại TT Hội nghị và tiệc cưới Adora

Thời gian qua, báo chí đã phản ánh nhiều hình ảnh cho thấy tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora (TP.HCM), nơi thường xuyên tổ chức các tiệc cưới, sự kiện với số lượng thực khách lớn.

Theo ghi nhận, tại khu vực bếp và hậu cần của nhà hàng xuất hiện nhiều dấu hiệu vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Chén đĩa, dụng cụ ăn uống bị đặt trực tiếp trên nền nhà bẩn; khu vực chế biến có ruồi, gián, chuột xuất hiện.

Đáng chú ý, một số hình ảnh còn cho thấy chuột chết nằm lẫn trong khu vực tập kết chén đĩa sau tiệc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhiễm bẩn chéo trong quá trình sơ chế và phục vụ thực phẩm.

Nhân viên cần mang đầy đủ trang phục bảo hộ khi tham gia vào khâu chế biến, xử lý chén bát. Ảnh: NYT.

Việc tuân thủ quy trình vệ sinh cá nhân của nhân viên cũng bị đặt dấu chấm hỏi khi nhiều người không mang đầy đủ trang phục bảo hộ theo quy định. Dụng cụ ăn uống được lau chùi sơ sài bằng khăn, trong khi khu vực rửa và bảo quản chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh.

Sau khi thông tin được công bố, đại diện hệ thống nhà hàng Adora khẳng định đơn vị có đầy đủ giấy phép hoạt động, hồ sơ pháp lý và quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Tuy nhiên, phía nhà hàng cũng thừa nhận trong quá trình vận hành có thời điểm nhân viên chưa tuân thủ nghiêm các quy trình nội bộ, dẫn đến những hình ảnh gây bức xúc dư luận.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cũng có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tại TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh liên quan đến hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới phục vụ số lượng lớn thực khách. Việc kiểm tra không chỉ tập trung vào hồ sơ pháp lý mà còn chú trọng điều kiện vệ sinh thực tế, quy trình kiểm soát côn trùng, quản lý nhân viên và nguồn gốc nguyên liệu.