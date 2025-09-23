Thứ hạng gây sốc của Kane ở giải Quả bóng vàng 2025

Việc tiền đạo Harry Kane chỉ xếp hạng 13 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025 đã khiến người hâm mộ bùng nổ tranh cãi.

Thứ hạng của Kane trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025 tạo tranh luận. Ảnh: Reuters.

Trong gala trao giải tại Nhà hát Chatelet (Pháp), sự xuất hiện của Kane ở vị trí thứ 13 lập tức gây sốc, bởi anh vừa trải qua mùa giải 2024/25 rực sáng với 41 bàn thắng và 14 kiến tạo cho CLB và đội tuyển Anh, tổng cộng 55 lần in dấu giày vào bàn thắng.

Thành tích này của Kane chỉ kém Raphinha và Mohamed Salah trong số các cầu thủ chơi ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý, Kane còn dẫn dắt Bayern Munich trở lại ngôi vương Bundesliga sau khi đánh mất danh hiệu ở mùa 2023/24.

Tuy nhiên, việc anh không góp mặt trong top 10, thậm chí xếp dưới Cole Palmer – cầu thủ có mùa giải Premier League khá mờ nhạt nhưng tỏa sáng tại FIFA Club World Cup 2025 – đã làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

Kane có mùa giải 2024/25 bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Một CĐV bức xúc: “Kane là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất mọi thời đại. Không thể có chuyện 12 người khác hay hơn anh ấy mùa vừa rồi". Trong khi đó, một tài khoản khác cho rằng: “Palmer xếp trên Kane là sự sỉ nhục. Kane ghi 55 bàn thắng + kiến tạo và giành chức vô địch quốc gia, trong khi Palmer gần như biến mất nửa mùa giải".

Trước những chỉ trích, bản thân Kane vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Tiền đạo người Anh từng nhiều lần khẳng định anh không quá bận tâm tới các giải thưởng cá nhân, miễn là có thể giúp đội bóng giành danh hiệu.

Tuy vậy, thực tế cho thấy sự đóng góp bền bỉ của Kane vẫn thường xuyên bị giới chuyên môn xem nhẹ, khiến ngôi sao 32 tuổi một lần nữa bị “ngó lơ” ở cuộc đua danh giá nhất thế giới bóng đá.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.