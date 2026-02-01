Thu giữ hơn 870 chiếc đồng hồ nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Lực lượng Hải quan kịp thời ngăn chặn, bắt giữ lô hàng 874 chiếc đồng hồ đeo tay có nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu nổi tiếng như Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier.

Ngày 29/1/2026, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1; Phòng Thu thập xử lý thông tin, giám sát hải quan trực tuyến) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra thực tế 1 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 23 mục hàng gồm hàng may mặc, tiêu dùng.

Số đồng hồ bị thu giữ nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy ngoài 20 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, có một số mặt hàng khai báo sai và một số mặt hàng không có trong khai báo. Trong đó, điển hình có 8 mục hàng hoá có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: 874 chiếc đồng hồ của các nhãn hiệu như PATEK PHILIPPE, ROLEX, HUBLOT, CARTIER… Tất cả số hàng hóa trên đều là hàng mới 100%.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được tài liệu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Hiện cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Điều tra chống buôn lậu, thực hiện Kế hoạch số 3362/KH-CHQ của Cục Hải quan về kiểm tra, giám sát và kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, thời gian qua và Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm; đồng thời kịp thời tổ chức lực lượng trao đổi thông tin và phối hợp với một số đơn vị Hải quan tại các địa bàn trọng điểm để kiểm tra thực tế các lô hàng nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật hải quan.

Tính đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị hải quan cửa khẩu kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó đáng chú ý là các vụ việc liên quan đến gian lận xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa.