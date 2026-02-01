Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt 2 đối tượng đột nhập tiệm vàng dùng đèn khò phá két sắt

  • Chủ nhật, 1/2/2026 08:19 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Lúc nửa đêm, 2 đối tượng đột nhập vào tiệm vàng ở phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai trộm cắp tài sản. Không chỉ dừng cạy cửa, 2 đối tượng này còn mang theo cả bộ đèn khò chuyên dụng để cắt két sắt.

Ngày 31/1, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) cho biết cơ quan CSĐT đang điều tra vụ nhập trộm tiệm vàng Ngọc Hiếu Nghĩa ở phường Trảng Dài.

Theo cơ quan Công an, vào lúc 2h15 ngày 29/1/2026, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường ĐT768, đoạn qua khu phố Ông Hường, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo về việc tiệm kinh doanh vàng bạc Ngọc Hiếu Nghĩa (tổ 5, khu phố Ông Hường) bị các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản.

Dot nhap tiem vang, Dung den kho, Pha ket sat, Tiem Ngoc Hieu Nghia, Vang Ngoc Hieu Nghia, Chu Ngoc Hieu Nghia anh 1

Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ và Đoàn Nam Dương bị Công bắt giữ khi đang "tác nghiệp" trong tiệm vàng.

Tổ tuần tra Công an phường Trảng Dài nhanh chóng đến hiện trường và triển khai lực lượng tiếp cận, bao vây. Công an phường đã bắt 2 đối tượng đang sử dụng đèn khò để cắt két sắt lấy tài sản trong tiệm vàng này. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1993, trú ấp Bình Chánh, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) và Đoàn Nam Dương (SN 1997, trú thôn Minh Giang, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bình oxy, 1 bình gas, 1 đèn khò cắt sắt, 1 xà beng, 1 mỏ lết và 1 môtô không biển kiểm soát. Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang để tiếp tục điều tra, xử lý.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

https://cand.com.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-dot-nhap-tiem-vang-dung-den-kho-pha-ket-sat-i795790/

Nguyễn Cảnh/Công an nhân dân

Đột nhập tiệm vàng Dùng đèn khò Phá két sắt Tiệm Ngọc Hiếu Nghĩa Vàng Ngọc Hiếu Nghĩa Chủ Ngọc Hiếu Nghĩa Đồng Nai Đột nhập tiệm vàng Dùng đèn khò Phá két sắt Tiệm Ngọc Hiếu Nghĩa Vàng Ngọc Hiếu Nghĩa Chủ Ngọc Hiếu Nghĩa

    Đọc tiếp

    Khoi to, tam giam Thu ky TAND tinh An Giang 'voi tien' chay an hinh anh

    Khởi tố, tạm giam Thư ký TAND tỉnh An Giang 'vòi tiền' chạy án

    2 giờ trước 07:02 1/2/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện tạm giam đối với Bùi Hữu Phước (SN 2001; nghề nghiệp: Thư ký TAND tỉnh An Giang) về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

    Chiem giu trai phep hon 1.000 m2, co ham tru lam tu diem phe ma tuy hinh anh

    Chiếm giữ trái phép hơn 1.000 m2, có hầm trú làm tụ điểm phê ma túy

    2 giờ trước 06:38 1/2/2026

    0

    Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh, đơn vị liên quan, triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý