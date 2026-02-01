Bắt 2 đối tượng đột nhập tiệm vàng dùng đèn khò phá két sắt

Lúc nửa đêm, 2 đối tượng đột nhập vào tiệm vàng ở phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai trộm cắp tài sản. Không chỉ dừng cạy cửa, 2 đối tượng này còn mang theo cả bộ đèn khò chuyên dụng để cắt két sắt.

Ngày 31/1, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) cho biết cơ quan CSĐT đang điều tra vụ nhập trộm tiệm vàng Ngọc Hiếu Nghĩa ở phường Trảng Dài.

Theo cơ quan Công an, vào lúc 2h15 ngày 29/1/2026, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường ĐT768, đoạn qua khu phố Ông Hường, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo về việc tiệm kinh doanh vàng bạc Ngọc Hiếu Nghĩa (tổ 5, khu phố Ông Hường) bị các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ và Đoàn Nam Dương bị Công bắt giữ khi đang "tác nghiệp" trong tiệm vàng.

Tổ tuần tra Công an phường Trảng Dài nhanh chóng đến hiện trường và triển khai lực lượng tiếp cận, bao vây. Công an phường đã bắt 2 đối tượng đang sử dụng đèn khò để cắt két sắt lấy tài sản trong tiệm vàng này. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1993, trú ấp Bình Chánh, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) và Đoàn Nam Dương (SN 1997, trú thôn Minh Giang, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bình oxy, 1 bình gas, 1 đèn khò cắt sắt, 1 xà beng, 1 mỏ lết và 1 môtô không biển kiểm soát. Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang để tiếp tục điều tra, xử lý.