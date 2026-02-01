Khởi tố, tạm giam Thư ký TAND tỉnh An Giang 'vòi tiền' chạy án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện tạm giam đối với Bùi Hữu Phước (SN 2001; nghề nghiệp: Thư ký TAND tỉnh An Giang) về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Trước khi nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang, Phước công tác tại TAND tỉnh An Giang (cũ); đến ngày 1/7/2025 Phước chuyển đến Rạch Giá công tác tại TAND tỉnh An Giang và được phân công theo dõi một vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" được phân công nhiệm vụ làm Thư ký phiên tòa.

Ngày 30/12/2025, Phước gọi điện cho con gái của bị cáo trong vụ án, giới thiệu là Thư ký của TAND tỉnh An Giang. Phước thông báo vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 8/1/2026 tại Trụ sở TAND tỉnh An Giang và yêu cầu con gái của bị cáo đến gặp mình để nói chuyện.

Đối tượng Bùi Hữu Phước.

Khi gặp nhau, Phước yêu cầu con gái bị cáo đưa 400 triệu đồng là tiền khắc phục hậu quả cho bị hại trong vụ án và đóng bên cơ quan thi hành án. Ngoài ra, Phước yêu cầu đưa riêng cho Phước số tiền 300 triệu đồng, để tìm cách giúp bị cáo được giảm mức án từ 12 năm đến 18 năm tù xuống còn 5 năm tù. Lúc này, con gái bị cáo nói không có tiền theo yêu cầu của Phước nên ra về.

Sau đó, phiên tòa được tạm hoãn, Phước thông báo cho con gái bị cáo biết phiên tòa sẽ tiếp tục mở vào ngày 20/1/2026.

Ngày 19/1/2026, sau khi thỏa thuận, con gái bị cáo nói gia đình không có tiền, thì Phước giảm số xuống còn 100 triệu đồng. Chuẩn bị được 50 triệu đồng, con gái bị cáo liên lạc với Phước đồng ý nhận, cả 2 hẹn nhau ở đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để lấy tiền.

Tại đây, Phước lái ôtô đến và nói với con gái bị cáo, nếu đưa 100 triệu đồng, thì Phước sẽ lo án cho bị cáo còn 7 năm. Lúc này, con gái bị cáo đưa cho Phước số tiền 50 triệu đồng, Phước lấy tiền bỏ vào ba lô và nói con gái bị cáo đến sáng 20/1/2026 thì phải tiếp tục đưa cho Phước thêm 50 triệu đồng thì Phước mới giúp bị cáo được nhẹ án. Ngay khi Phước chuẩn bị lái xe đi, cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng.