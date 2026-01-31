Tài xế bán tải hành hung dã man người đi đường

Chiều 31/1, Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang làm rõ vụ tài xế ôtô bán tải hành hung tài xế xe 7 chỗ đến bất tỉnh chỉ vì mâu thuẫn khi lưu thông trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h55 ngày 30/1 trên tuyến đường tỉnh 825, đoạn qua địa bàn xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh). Thời điểm này, một ôtô 7 chỗ màu đen, biển số TP.HCM đang chạy song song cùng chiều với một ô tô bán tải màu trắng, biển số Long An (Tây Ninh).

Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa, hướng về quốc lộ N2 (xã Hòa Khánh), tài xế xe 7 chỗ dừng lại chờ đèn đỏ thì bị ôtô bán tải kè sát. Sau đó, tài xế xe bán tải bất ngờ xuống xe, chặn đầu ôtô 7 chỗ.

Hình ảnh vụ việc do camera an ninh ở gần hiện trường ghi lại.

Theo nhân chứng, tài xế xe 7 chỗ vừa mở cửa bước xuống để trao đổi thì hai bên chỉ nói với nhau vài câu. Bất ngờ, tài xế xe bán tải lao vào dùng chân đá liên tiếp vào đầu, mặt và vùng bụng đối phương, khiến nạn nhân gục xuống đường, nằm bất động.

Dù nạn nhân đã mất khả năng phản kháng, người này vẫn có dấu hiệu tiếp tục hành hung nhưng bị người dân xung quanh can ngăn. Một số người nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do chấn thương nặng.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.