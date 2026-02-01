Đột kích đường dây làm gas giả quy mô lớn, thu gần 4.000 bình gas

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết triệt phá đường dây sản xuất gas quy mô lớn. Đột kích kiểm tra 10 địa điểm sản xuất gas, cơ quan Công an phát hiện một lượng gas khủng chưa rõ nguồn gốc.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Lê Lợi, khu phố 6, phường Vũng Tàu, TP.HCM, sau đó vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Cơ quan Công an đột kích đường dây làm gas giả.

Qua công tác trinh sát, phát hiện nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn nằm cố định sang các vỏ bình loại 12 kg và 45 kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, sau đó dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường, đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch phá án đã được giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm các đội tượng sản xuất, buôn bán gas giả, bước đầu đã thu giữ 14 ôtô tải các loại (trong đó có 5 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12 kg và 45 kg, trong đó hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau, hơn 3.000 niêm màng co, 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas…

Những bình gas tại khu.

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế xác định được có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định.