Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

1,5 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long

  • Chủ nhật, 1/2/2026 09:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an Hà Nội phối hợp lực lượng QLTT kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long. Đây là đơn vị cung cấp nguyên liệu cho nhiều cửa hàng lẩu trên địa bàn thành phố.

Ngày 30/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra địa điểm sản xuất của Công ty cổ phần BBB Thăng Long (KCN Nam Thăng Long, Thượng Cát, Hà Nội).

Cty BBB Thang Long, Chu BBB Thang Long, DN BBB Thang Long, Gdoc BBB Thang Long, NV BBB Thang Long anh 1

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa không có giấy tờ.

Quá trình kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 1.141 sản phẩm (tương đương 1,5 tấn nguyên liệu) là nguyên liệu, gia vị nhúng lẩu, tương ớt, nước chấm,… do nước ngoài sản xuất.

Cty BBB Thang Long, Chu BBB Thang Long, DN BBB Thang Long, Gdoc BBB Thang Long, NV BBB Thang Long anh 2

Nguyên liệu, gia vị nhúng lẩu, tương ớt, nước chấm​​​​​​​.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ 500 kg thịt thành phẩm đã qua sơ chế khi chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng vi phạm để xử lý theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

https://anninhthudo.vn/phat-hien-15-tan-nguyen-lieu-thuc-pham-khong-ro-nguon-goc-tai-cong-ty-co-phan-bbb-thang-long-post637014.antd

Lê Nam/An ninh thủ đô

Cty BBB Thăng Long Chủ BBB Thăng Long DN BBB Thăng Long Gđốc BBB Thăng Long NV BBB Thăng Long Hà Nội Cty BBB Thăng Long Chủ BBB Thăng Long DN BBB Thăng Long Gđốc BBB Thăng Long NV BBB Thăng Long

    Đọc tiếp

    Khoi to, tam giam Thu ky TAND tinh An Giang 'voi tien' chay an hinh anh

    Khởi tố, tạm giam Thư ký TAND tỉnh An Giang 'vòi tiền' chạy án

    3 giờ trước 07:02 1/2/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện tạm giam đối với Bùi Hữu Phước (SN 2001; nghề nghiệp: Thư ký TAND tỉnh An Giang) về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

    Chiem giu trai phep hon 1.000 m2, co ham tru lam tu diem phe ma tuy hinh anh

    Chiếm giữ trái phép hơn 1.000 m2, có hầm trú làm tụ điểm phê ma túy

    4 giờ trước 06:38 1/2/2026

    0

    Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh, đơn vị liên quan, triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý