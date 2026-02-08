Thủ đoạn 'thông thầu' của Liên danh Sông Đà 5 gây thiệt hại 11 tỷ đồng

Để được trúng thầu thi công dự án hồ chứa nước Bản Lải (tỉnh Lạng Sơn), nhóm đại diện doanh nghiệp trong Liên danh Sông Đà 5 đã "móc nối", đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng cho Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cùng nhóm lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình xây dựng.

Trong vụ án "thông thầu" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ, Viện Kiểm sát xác định bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã thỏa thuận hối lộ hơn 40 tỷ đồng cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý xây dựng công trình, để nhóm này tác động Giám đốc các Ban "tạo điều kiện" cho Công ty Hoàng Dân với liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án (hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải, hồ Cách Tạng), gây thiệt hại tài sản Nhà nước 251 tỷ đồng .

Dự án được phê duyệt gần 3.000 tỷ đồng

Tại dự án hồ chứa nước Bản Lải (Lạng Sơn) do Ban 2 làm chủ đầu tư được Bộ NN&PTNT phê duyệt với tổng giá trị 2.998 đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án gồm 26 gói thầu, trong đó, gói thầu số 21 giá trị 1.229 tỷ đồng . Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Ngày 14/6/2018, Ban 2 phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 21. Đến thời điểm đóng thầu và mở thầu có 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu, gồm: Công ty cổ phần xây dựng 47; Liên danh Công ty Sông Đà 5 (Công ty CP Sông Đà 5, Công ty Hoàng Dân, Công ty Lilama 10, Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi); Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam; Công ty cổ phần SCI E&C.

Kết quả chấm thầu xác định Liên danh Công ty Sông Đà 5 trúng thầu với giá 1.121 tỷ đồng .

Ngày 31/8/2018, Ban 2 và Liên danh Công ty cổ phần Sông Đà 5 thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. Hai bên thương lượng Công ty Sông Đà 5 thực hiện 46% tương đương 536 tỷ đồng ; Công ty Hoàng Dân thực hiện 45% tương đương 492 tỷ đồng ; Công ty Lilama 10 thực hiện 08% tương đương 97 tỷ đồng ; Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi thực hiện 01% tương đương 13 tỷ đồng .

Dự án khởi công ngày 20/10/2018 đến 31/7/2021 khánh thành đưa vào sử dụng, đã nghiệm thu, quyết toán.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Thủ đoạn thông thầu

Để được trúng gói thầu nêu trên, từ 2018, bị can Dân đến gặp bị can Trần Tố Nghị (cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) nhờ giới thiệu cho Dân gặp Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2) để xin "tạo điều kiện" thuận lợi cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu.

Bị can Trần Tố Nghị đồng ý gọi điện trước cho bị can Lăng và gợi ý Công ty Hoàng Dân nên liên danh với Công ty Sông Đà 5 để thi công. Từ gợi ý của ông Nghị, ông Dân gọi điện cho ông Trần Hữu Hùng (Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 5) thành lập liên danh, thống nhất mời thêm Công ty Lilama 10 và Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi thành lập Liên danh tham gia đấu thầu gói thầu số 21 (lấy tên Liên danh Sông Đà 5).

Quá trình thực hiện liên danh, ông Trần Hữu Hùng giao cho Nguyễn Đắc Điệp, Phó tổng giám đốc Công ty Sông Đà 5 phối hợp thực hiện. Dân thống nhất với Nguyễn Đắc Điệp sẽ đến gặp trực tiếp Trần Văn Lăng để trao đổi, thống nhất việc Liên danh Sông Đà 5 tham gia gói thầu số 21.

Theo kế hoạch, tháng 5/2018, Dân và Điệp đến trụ sở Ban 2 tại Hải Dương gặp Lăng thỏa thuận sẽ chi tiền % ngoài hợp đồng cho Ban 2; còn Công ty Sông Đà 5 sẽ chi tiền % ngoài hợp đồng cho lãnh đạo Bộ NN& PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình.

Sau khi Dân và Lăng thỏa thuận thì Nguyễn Đắc Điệp đến phòng làm việc của Lăng, Lăng cho gọi thêm Phạm Đông Phương (Phó giám đốc Ban 2) cùng tham dự.

Tại đây, Lăng chỉ đạo Phương "tạo điều kiện" cho Liên danh Sông Đà 5 trúng thầu. Sau khi phê duyệt dự toán, Lăng gọi Dân cho người đến lấy file dự toán gói thầu 21. Nguyễn Văn Dân gọi điện thông báo cho Điệp và Điệp chỉ đạo Vũ Văn Hòa, Trưởng phòng Đấu thầu Công ty Sông Đà 5 đến Ban 2 gặp Lăng nhận file dự toán. Điệp nhắc Hòa phải giữ bí mật việc lấy file và copy vào máy chủ Công ty Sông Đà 5 để làm hồ sơ dự thầu.

Một số bị can trong vụ án.

Theo chỉ đạo của Điệp, Hòa copy file dữ liệu vào máy chủ của Công ty để nghiên cứu để xây dựng hồ sơ dự thầu phần đề xuất về tài chính của gói thầu.

Sau khi Liên danh Sông Đà 5 trúng thầu, theo thỏa thuận từ trước, Nguyễn Văn Dân nhiều lần đưa cho Trần Văn Lăng tại phòng làm việc và trên ôtô của Lăng số tiền 13,4 tỷ đồng ; đồng thời có 50.000 USD Dân nhờ Lăng gửi cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Ngoài ra, bị can Dân chỉ đạo Lê Văn Pháp (lái xe của Dân) đưa cho Phạm Đông Phương 5 tỷ đồng .

Thấy Công ty Lilama 10, sau khi trúng thầu tham gia thi công mà không phải chi phí, Dân đã yêu cầu Đặng Văn Long (Tổng giám đốc Công ty Lilama 10) hỗ trợ Dân 3 tỷ đồng để chi phí đối ngoại và được Long đồng ý.

Quá trình thi công gói thầu số 21, để hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán với chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký và giá trị nghiệm thu, Nguyễn Văn Dân tiếp tục chỉ đạo Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng); Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính Công ty Hoàng Dân) mua 104 hóa đơn GTGT khống và nâng khống một phần để hợp thức đầu vào quyết toán với chủ đầu tư và hạch toán, quyết toán thuế.

Hành vi của các bị can trái với quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 111 tỷ đồng .