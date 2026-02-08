Lật tẩy thủ đoạn lừa chiếm gần 700 triệu đồng

Hương dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt 73 thùng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, trị giá gần 700 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1995, trú ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 73 thùng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, trị giá gần 700 triệu đồng.

Theo điều tra, ngày 5/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn của chị V.T.A (trú tại tỉnh Ninh Bình) tố giác Nguyễn Thị Mai Hương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 73 thùng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Mai Hương.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu xác định, chị A là hộ kinh doanh pháo hoa (do Bộ Quốc phòng sản xuất) và từng giao dịch mua bán nhiều lần với Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên bán hàng tại cửa hàng pháo hoa số 1 Bắc Giang.

Hương đã quảng cáo với chị A về việc có 75 thùng pháo hoa tại cửa hàng pháo hoa số 1 Bắc Giang; đồng thời, Hương nhờ chủ cửa hàng pháo hoa số 1 xác nhận và cung cấp mã QR thanh toán mang tên "NGUYEN K.H" để tạo niềm tin cho chị A.

Đối tượng trong vụ án.

Tin tưởng Hương, ngày 3/12/2025, chị A đã chuyển hơn 689 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Sau khi nhận được tiền, Hương đã sử dụng số tiền này để thanh toán mua 73 thùng pháo hoa tại cửa hàng pháo hoa số 4 Bắc Ninh, tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, thay vì chuyển hàng cho chị A, Hương đã thuê xe vận chuyển số pháo hoa trên bán cho 2 người khác, thu được hơn 672 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.