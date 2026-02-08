Vấn đề pháp lý xung quanh vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cục CSHS (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công chuyên án, làm rõ vụ cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú).

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng gây án, gồm: Phạm Anh Tài (tức "Tài đen", SN 1990, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, ngụ xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) thu giữ tiền và nhiều súng đạn.

Luật sư Lê Hùng Vượng, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: Như thông tin vụ án được cơ quan điều tra thông tin, thì đây là vụ án cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ở vụ án này, trường hợp cơ quan điều tra xác định số súng, đạn của 2 đối tượng là vũ khí quân dụng thì 2 bị can này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự" theo quy định.

Các đối tượng gây án.

Luật sư Lê Hùng Vượng cho biết: Từ vụ cướp trên đòi hỏi các cơ quan chức năng và các ngân hàng phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các biện pháp phòng, chống và xử lý hiệu quả hơn nữa đối với loại tội phạm nguy hiểm này.

Trước đó, qua đoạn clip được chia sẻ về vụ cướp trên thì các nhân viên bảo vệ ngân hàng không có phản ứng nào khi gặp 2 tên cướp. Do vậy, các ngân hàng cần chủ động có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn như: Tuyển chọn, đào tạo lực lượng bảo vệ bài bản về nghiệp vụ, có kỹ năng đối phó với đối tượng cướp. Lực lượng này được trang bị các công cụ hỗ trợ để bảo vệ an toàn cho các ngân hàng.

Đối với các nhân viên ngân hàng cần được tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý rủi ro; thường xuyên cập nhật thông tin, phương thức thủ đoạn của tội phạm, để có thể kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn, có các biện pháp xử lý phù hợp, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nhân viên, khách hàng và những người xung quanh.

Như Báo CAND đã đưa tin, lúc 15h52 ngày 19/1/2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt 1.894.843.000 đồng.

Các đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng môtô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá.

Cả 2 dùng súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy, rồi chiếm đoạt tiền, nhanh chóng ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Quá trình điều tra và xác lập chuyên án đấu tranh, trong ngày 4 và 5/2, Cục Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ thành công 2 đối tượng trên.