Khởi tố 9 đối tượng phát tán hơn 25 triệu tin nhắn giả mạo để lừa đảo

  • Chủ nhật, 8/2/2026 09:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khi người dùng truy cập link và cung cấp thông tin đăng nhập, các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, mạo danh chủ tài khoản, xác thực danh tính, từ đó "bẻ khóa" và chiếm quyền điều khiển tài khoản.

Tối 7/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phá thành công chuyên án, khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về các hành vi làm, mua bán giấy tờ giả và sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức làm giả nhiều loại giấy tờ tùy thân như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ an sinh xã hội của người dân Việt Nam và một số quốc gia khác; tạo lập, giả mạo các trang Facebook nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài khoản người dùng ở trong và ngoài nước.

Gia mao trang Facebook anh 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát.

Thủ đoạn chính của nhóm đối tượng là lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để phát tán hơn 25 triệu tin nhắn chứa đường link giả mạo tới các tài khoản Facebook, Instagram.

Khi người dùng truy cập link và cung cấp thông tin đăng nhập, các đối tượng sử dụng giấy tờ giả để mạo danh chủ tài khoản, tiến hành xác thực danh tính, từ đó "bẻ khóa" và chiếm quyền điều khiển tài khoản.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ máy vi tính, 9 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ giả của người dân Việt Nam và nước ngoài cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Thành công của chuyên án thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng liên quan khác, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

