Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu 'Thơm Lài Sữa'

  • Chủ nhật, 8/2/2026 08:22 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua gạo sóc dẻo giá rẻ, nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả nhãn hiệu "Thơm Lài Sữa" để đóng gói, bán cho Trần Kim Thơ, thu lợi bất chính.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hùng (sinh năm 1974, trú tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đang thực hiện hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu "Thơm Lài Sữa" của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cỏ May.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo được đóng trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu "Cỏ May - Chất lượng thay lời nói" và chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cỏ May (địa chỉ số 186, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

buon ban gao gia, Thom Lai Sua, Cong ty Co May, Doanh nghiep Co May, Giam doc Co May, Gao Co May anh 1

Lực lượng chức năng khám xét nơi đóng gói gạo giả của đối tượng Phạm Văn Hùng. Nguồn: Báo Hà Tĩnh.

Qua đấu tranh ban đầu, Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua gạo sóc dẻo giá rẻ, nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả nhãn hiệu "Thơm Lài Sữa" để đóng gói, bán cho Trần Kim Thơ (sinh năm 1972, trú phường Thành Sen) với giá 13 triệu đồng/tấn nhằm thu lợi bất chính. Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho Thơ 2 tấn gạo giả.

Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng gạo giả Phạm Văn Hùng đã bán cho Trần Kim Thơ là 4,78 tấn.

Ngoài ra, đối tượng khai nhận đã tiêu thụ số lượng lớn gạo giả mang nhãn hiệu khác cho nhiều cá nhân, cơ sở kinh doanh tại tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực" theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

https://www.vietnamplus.vn/khoi-to-doi-tuong-san-xuat-buon-ban-gao-gia-nhan-hieu-thom-lai-sua-post1093034.vnp

TTXVN/Vietnamplus

buôn bán gạo giả Thơm Lài Sữa Công ty Cỏ May Doanh nghiệp Cỏ May Giám đốc Cỏ May Gạo Cỏ May buôn bán gạo giả Thơm Lài Sữa Công ty Cỏ May Doanh nghiệp Cỏ May Giám đốc Cỏ May Gạo Cỏ May

    Đọc tiếp

    Phat hien nhieu vu vi pham ve ma tuy tai cac co so kinh doanh karaoke hinh anh

    Phát hiện nhiều vụ vi phạm về ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke

    2 giờ trước 07:09 8/2/2026

    0

    Trước tình trạng cơ sở kinh doanh karaoke trở thành "bến đỗ" của dân chơi "hàng trắng", Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an cấp xã kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý