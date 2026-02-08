Phát hiện nhiều vụ vi phạm về ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke

Trước tình trạng cơ sở kinh doanh karaoke trở thành "bến đỗ" của dân chơi "hàng trắng", Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an cấp xã kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Theo Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội, thời điểm những ngày cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, các hoạt động tổng kết, vui chơi giải trí diễn ra thường xuyên. Lợi dụng điều này, các đối tượng thường lựa chọn các cơ sở kinh doanh karaoke làm nơi "vui vẻ", trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội, trực tiếp tham gia các tổ công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke.

Bất ổn tại các quán karaoke vùng ngoại thành

Nhận định tình hình tại nhiều địa bàn, đặc biệt là các vùng ngoại thành sẽ có diễn biến phức tạp về việc tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã thành lập các tổ công tác, chủ trì phối hợp với phòng chức năng như Phòng CSĐT TP về ma túy, Công an cấp xã tiến hành kiểm tra hành chính.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, hoạt động này là cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kế hoạch của CATP về Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn TP Hà Nội; Kế hoạch của CATP Hà Nội về Kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm và đấu tranh với tội phạm ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP Hà Nội.

"Qua quá trình kiểm tra hành chính, chúng tôi phát hiện không chỉ khách đến cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự dương tính với ma túy mà nhiều cơ sở, nhân viên qua xét nghiệm cũng có kết quả dương tính. Đáng lưu tâm là trong số nhân viên còn có nhiều trường hợp nữ cũng dương tính với ma túy", Thượng tá Khuất Hồng Sơn cho biết.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Điển hình như vụ việc ở Phúc Thọ. Khoảng 23h45 ngày 30/1/2026, Tổ kiểm tra Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã. Thời điểm kiểm tra cơ sở hoạt động karaoke không phép với 3/5 phòng có khách. Đáng chú ý, qua test nhanh ma túy 25 trường hợp, thì có tới 5 trường hợp, đều là nhân viên nữ của cơ sở dương tính với ma túy. Cơ quan CSĐT CATP đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke có nhân viên dương tính với ma túy. Cụ thể, khoảng 22h10 ngày 22/1/2026, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Thường Tín.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện lỗi vi phạm là cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke không phép. Đặc biệt, Tổ công tác còn phát hiện và thu giữ 3 đĩa sứ màu trắng, bề mặt có dính tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Tiến hành test nhanh đối với 25 người có mặt tại cơ sở phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy, đều là nhân viên cơ sở. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm

Liên tiếp trong các ngày 28 và 29/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ trì tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn và đều phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến ma túy. Các vụ việc này sau đó đều được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp xử lý theo quy định.

Khoảng 0h30 ngày 28/1/2026, tại thời điểm kiểm tra cơ sở karaoke trên địa bàn xã Quang Minh, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Kiểm tra thêm tại cơ sở phát hiện túi nilông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Test nhanh 25 người, kết quả có 5 trường hợp dương tính với ma túy đều là khách đến hát. Hiện cơ quan chức năng tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục kiểm tra các các cơ sở kinh doanh karaoke, không để sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Khoảng 0h45 ngày 29/1, tổ công tác liên phòng do Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp Phòng CSĐT TP về ma túy, Công an xã Xuân Mai kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Cầu Vồng trên địa bàn xã. Tương tự như trường hợp cơ sở kinh doanh karaoke ở xã Quang Minh, cơ sở này cũng hoạt động kinh doanh karaoke không phép.

Test nhanh 21 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 3 khách hát tại đây dương tính với ma túy. Vụ việc đã được bàn giao Công an xã Xuân Mai tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

"Trước thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng và lực lượng Công an cơ sở, tăng cường kiểm tra hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện", Thượng tá Khuất Hồng Sơn khẳng định.