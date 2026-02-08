Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ bằng chất cấm

  • Chủ nhật, 8/2/2026 06:23 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Trần Quốc Đại (SN 1998) về hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Chi Cục an toàn thực phẩm, Sở Y tế Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của Hộ kinh doanh Thiên Ân, có địa chỉ tại Tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình do Trần Quốc Đại làm chủ.

2, 8 tan gia do, Bang chat cam, Ho Thien An, Chu Thien An, Gia do Thien An anh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm của Trần Quốc Đại.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ, có độ tuổi từ 1 đến 6 ngày tuổi với tổng trọng lượng gần 2,8 tấn.

Căn cứ Kết quả giám định và các tài liệu điều tra, Cơ quan chức năng xác định trong thời điểm từ ngày 20/1 đến ngày 24/1, Cơ sở sản xuất giá đỗ của Trần Quốc Đại sản xuất giá đỗ có chứa chất kích thích sinh trưởng 6 - Benzylaminopurine (thường gọi là nước kẹo - là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ có tổng trị giá trên 71 triệu đồng.

2, 8 tan gia do, Bang chat cam, Ho Thien An, Chu Thien An, Gia do Thien An anh 2

Cán bộ điều tra ghi lời khai của Trần Quốc Đại.

Trong quá trình ngâm, ủ sản xuất giá đỗ, Trần Quốc Đại đã sử dụng hóa chất để pha vào nước và ngâm ủ, tưới lên giá đỗ với mục đích để giúp giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp, nhằm tăng lợi nhuận.

Hiện Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-san-xuat-gan-2-8-tan-gia-do-bang-chat-cam-i796527/

Trung Dũng/Công an nhân dân

2 8 tấn giá đỗ Bằng chất cấm Hộ Thiên Ân Chủ Thiên Ân Giá đỗ Thiên Ân Ninh Bình 2 8 tấn giá đỗ Bằng chất cấm Hộ Thiên Ân Chủ Thiên Ân Giá đỗ Thiên Ân

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Khoi to 46 bi can trong vu gay roi tai Da Nang hinh anh

Khởi tố 46 bị can trong vụ gây rối tại Đà Nẵng

10 giờ trước 21:08 7/2/2026

0

Liên quan vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Đà Nẵng, cơ quan công an khởi tố thêm 11 bị can, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 46 người. Trong đó, 39 bị can bị tạm giam, số còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chu doanh nghiep hua hen gui tien cam on de trung thau du an nghin ty hinh anh

Chủ doanh nghiệp hứa hẹn gửi tiền cảm ơn để trúng thầu dự án nghìn tỷ

39 phút trước 06:09 8/2/2026

0

Để được trúng thầu thi công dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư 2.993 tỷ đồng, bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) hứa hẹn với ông Lê Văn Hiến, Giám đốc Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gửi tiền "cảm ơn".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý