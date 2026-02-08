Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Tam giác vàng

Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) cho biết bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia từ "Tam giác vàng" về Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, lúc 21h30 ngày 6/8/2024, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 2 (Quân khu 7) phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và Ban Chỉ huy Quân sự TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra Trụ sở DQTT Khu công nghiệp Biên Hòa 1, 2.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng gồm: Trần Văn Minh, Phạm Thư Hoàn, Đoàn Trung Dũng, Vũ Nguyên Tinh Thông, Nguyễn Lương Thiện, Nguyễn Đặng Thanh Thịnh, Vũ Hoàng Quang Linh, Phan Lâm Chí Thành, Nguyễn Quốc Long, Bùi Đức Thịnh và Thái Phước Sang mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyên.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong toàn bộ tang vật. Kết quả giám định xác định số ma túy thu giữ,gồm: 1,0367 gam cần sa (dạng thảo mộc); 82,5914 gam MDMA; 585,2799 gam Ketamine và 278 gam Methamphetamine (ma túy đá).

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 xác định Nguyễn Khoa Nguyên (SN 2001, ngụ Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp cung cấp ma túy, điều hành đường dây vận chuyển ma túy từ các quốc gia thuộc khu vực "Tam giác vàng" về Việt Nam, sau đó phân phối đi nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, TP Cần Thơ…

Đến tháng 10/2024, Nguyễn Khoa Nguyên vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch Thoamo - Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia tiếp tục điều hành đường dây từ xa.

Trước tình hình đó, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Campuchia và Bộ Công an để tổ chức truy bắt. Đối tượng Nguyên rời khỏi Camphichia, đến Lào để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Quá trình truy bắt đối tượng, các trinh sát Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 phải di chuyển qua nhiều tỉnh thành, ăn ngủ ngoài hiện trường, chấp nhận mọi gian khổ, nguy hiểm để tiếp cận đối tượng. Đồng thời, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương để dõi theo di biến động, phòng ngừa các tình huống phát sinh có liên quan đến đối tượng truy nã.

Sau gần 2 năm kiên trì đeo bám, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đến ngày 4/2, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 đã bắt giữ thành công Nguyễn Khoa Nguyên khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Thăng Long, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 cho biết: Đến nay, vụ án đã được xét xử với 11 bị can, tuyên mức án từ 27 năm tù đến tù chung thân. Riêng Nguyễn Khoa Nguyên đang tiếp tục được Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.