Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia quy mô cực lớn.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ gồm: 156 kg bạc; 699,89 gam vàng; tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng , đồng thời thu giữ 880 triệu đồng tiền mặt.

Kết quả điều tra xác định từ cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã buôn lậu qua địa bàn Lạng Sơn khoảng trên 900 kg bạc.

Số kim loại quý được cất giấu tinh vi.

Ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố với các bị can gồm: Nguyễn Công Nguyên (SN 1985, trú tại Khu 7, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) về tội Buôn lậu; Trần Kim Tuyến (SN 1985 trú tại phường Kỳ Lừa) và Trần Thị Lan (SN 1970, trú tại xã Đồng Đăng), tỉnh Lạng Sơn; Nông Thị Sự (SN 1983, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đấu tranh, mở rộng điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thêm đường dây buôn lậu bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn, số lượng tang vật ban đầu được xác định trên 500 kg bạc, trị giá hơn 23 tỷ đồng .

Ngày 6/2/2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt bị can Hoàng Văn Quân (SN 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), về tội Buôn lậu.

Tang vật vụ án.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện, đầu thú tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (liên hệ Điều tra viên Triệu Hải Trường), mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.