Cách thức chủ doanh nghiệp 'tha hóa' cựu Thứ trưởng và cán bộ cấp dưới

Nhận "lót tay" 200.000 USD, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia và trúng thầu.

Trong vụ án xảy ra tại xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cũ (NN&PTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị liên quan, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định trong quá trình triển khai gói thầu số 36 thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An), một số cá nhân có hành vi thỏa thuận chi tiền để được tạo điều kiện trúng thầu, thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình thi công, thanh quyết toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 51,4 tỷ đồng .

Cáo trạng xác định gói thầu số 36 có giá trị hơn 1.205 tỷ đồng , do liên danh nhiều doanh nghiệp thực hiện. Trong đó, Công ty Hoàng Dân giữ vai trò đứng đầu liên danh. Dự án được triển khai thi công từ năm 2018 và hoàn thành vào năm 2025.

Kết quả điều tra cho thấy các sai phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị đấu thầu, quá trình tổ chức thi công đến khâu quyết toán, hạch toán tài chính.

Theo đó, cuối năm 2017, khi có thông tin về dự án, bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã gặp bị can Hoàng Văn Thắng (khi đó giữ chức Thứ trưởng NN&PTNT) nhờ tác động để doanh nghiệp của Dân được tham gia và trúng thầu. Dân đã đưa cho bị can Thắng 200.000 USD (tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng ).

Sau cuộc gặp với doanh nghiệp, cựu Thứ trưởng liền trao đổi với bị can Trần Tố Nghị (quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - CQLXDCT) nhằm tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân. Sau đó, Dân trực tiếp gặp bị can Nghị và 2 bên thống nhất, nếu trúng thầu, Dân sẽ chi tổng cộng 8% giá trị hợp đồng, gồm 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình, 3% cho lãnh đạo Ban 4 - đơn vị chủ đầu tư.

Cơ quan tố tụng làm rõ quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu (trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu), file tài liệu dự toán gói thầu số 36 đã được cung cấp cho phía doanh nghiệp để phục vụ việc xây dựng hồ sơ dự thầu.

Do Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực thi công công trình tương tự theo yêu cầu, Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo sử dụng hồ sơ xác nhận năng lực không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ dự thầu. Liên danh nhà thầu do Công ty Hoàng Dân đứng đầu sau đó trúng gói thầu số 36 với giá trị hơn 1.205 tỷ đồng .

Thực hiện thỏa thuận nêu trên, nhiều khoản tiền được giám đốc doanh nghiệp tiếp tục mang đến "cảm ơn" và duy trì quan hệ nhóm lãnh đạo, cán bộ ở Bộ NN&PTNT. Ngoài 200.000 USD ban đầu, Dân nhiều lần đưa tiền cho một số cá nhân liên quan đến dự án vào các dịp lễ, Tết.

Cụ thể, khoảng tháng 3/2018, Dân đến nhà riêng của bị can Trần Tố Nghị đưa 10 tỷ đồng . Sau Tết Nguyên đán 2018, giám đốc doanh nghiệp đến phòng làm việc của bị can Hoàng Xuân Thịnh (Phó giám đốc Ban 4) đưa 5 tỷ đồng để "cảm ơn" tập thể Ban 4.

Số tiền nêu trên, Hoàng Xuân Thịnh hưởng lợi cá nhân 2,5 tỷ đồng , Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) nhận khoảng 1,25 tỷ đồng . Phần còn lại được chia cho một số cá nhân thuộc Ban 4.

Ngoài ra, theo điều tra, Nguyễn Văn Dân còn 2 lần đưa tiền cho bị can Thanh với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng . Đến năm 2022, Thanh gọi điện trả lại cho Nguyễn Văn Dân 5 tỷ đồng , đồng thời yêu cầu ký giấy vay tiền để hợp thức hóa tiền hối lộ.

Trong thời gian bị can Hoàng Văn Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Nguyễn Văn Dân còn nhiều lần gửi tiền "chúc Tết" với tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng truy tố, quá trình thi công gói thầu 36, một số đơn vị trong liên danh đã chuyển nhượng lại khối lượng thi công cho các công ty khác, đồng thời thỏa thuận chi lại tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng để chi cho chủ đầu tư theo thỏa thuận ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định, để hợp thức chứng từ thanh quyết toán, Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo nhân viên tài chính mua 23 hóa đơn giá trị gia tăng khống của 9 doanh nghiệp, nâng khống giá trị đầu vào.

Tổng số tiền nâng khống gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 51,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng các hóa đơn do một doanh nghiệp cung cấp có giá trị nâng khống hơn 27,4 tỷ đồng , được sử dụng để đưa vào hồ sơ quyết toán, hạch toán thuế.

Viện kiểm sát xác định hành vi của các bị can đã vi phạm nhiều quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản Nhà nước… Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.