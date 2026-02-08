Triệt phá 2 đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả

Công an tỉnh Thanh Hóa phá thành công 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và hoạt động của các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee…, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu bất thường của 2 đường dây có hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Các đối tượng hoạt động với phương thức khép kín, phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng triệt để công nghệ số để che giấu hành vi phạm tội.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả bị bắt giữ.

Lần theo dấu vết tội phạm trên không gian mạng

Nhận định đây là các đường dây tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, nếu không kịp thời đấu tranh, ngăn chặn sẽ gây hậu quả lớn đối với sức khỏe nhân dân, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước dựng lên toàn bộ "bức tranh" về hoạt động của các đường dây này.

Với quyết tâm đánh đúng, đánh trúng đối tượng cầm đầu, ngày 28/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là sản phẩm Viên nám Glutathion 600, do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội) cầm đầu.

Lực lượng Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình. Kết quả khám xét cho thấy quy mô sản xuất của đường dây này lớn hơn rất nhiều so với những gì ban đầu cơ quan Công an dự liệu.

Tiếp đó, ngày 30/1/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an và Công an Hà Nội khám xét thêm 4 địa điểm khác là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn hộp thuốc và thực phẩm chức năng các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995, trú tại phường Bằng Liệt, Hà Nội) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990, trú tại phường Định Công, Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại, trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm. Cùng với đó là khối lượng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đặc biệt lớn, gồm 1.120 kg viên nén, tương đương hơn 2,5 triệu viên nén các loại; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các loại phụ gia khác. Với số lượng phụ gia này, nếu được sản xuất thành phẩm và bán ra thị trường, các đối tượng có thể thu lợi khoảng 150 tỷ đồng .

Một số loại thuốc giả do Công an thu giữ.

Ngoài ra, lực lượng Công an thu giữ 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất và hoàn thiện sản phẩm như máy khắc số Laze, máy đóng gói co nhiệt, máy ép màng cảm ứng điện từ, máy tạo hạt lắc, máy dập viên quay, máy triết, rót viên nang bán tự động… Tất cả cho thấy các đối tượng đã đầu tư dây chuyền sản xuất tương đối hiện đại, sẵn sàng “đánh” vào niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng để trục lợi.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu về số tiền hơn 50 tỷ đồng .

Thuê người livestream ở nước ngoài để bán hàng

Không dừng lại ở đó, mở rộng điều tra, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai lực lượng, triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, chủ yếu là thuốc đông y chữa bệnh xương khớp, hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TP.HCM.

Khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở và nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 35 thùng carton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như Profeessor’s Pill, thường gọi là khớp xanh; Mujarhabat Kapsul, thường gọi là khớp đỏ; Cường lực Toan Thống Linh; Tọa Cốt Thiên Ma; Seng Yong Wan; Tọa cốt thần kinh cốt; Tuyết Liên Phong Thấp Linh; Não Xanh; Não đỏ; Thoái Cốt Hoàn; Tăng Phì Hoàn; Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn; Toan Thống Linh… Tất cả loại thuốc này đều ghi trên bao bì có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi của các đối tượng. Chúng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân và sự thiếu hiểu biết trong việc phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm, đặc biệt nhắm vào nhóm khách hàng là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Các đối tượng mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, thuê nhà xưởng tại khu vực vắng người qua lại, xa khu dân cư, tuyển công nhân là người quen, người nhà để tránh bị lộ. Quy trình sản xuất được tổ chức khép kín, từ trộn nguyên liệu, ép viên, đóng gói đến hoàn thiện sản phẩm, sau đó tung ra thị trường dưới vỏ bọc hàng ngoại nhập, hàng chính hãng từ Mỹ, Nhật, Australia. Trên không gian mạng, các đối tượng lập nhiều tài khoản bán hàng trên Tiktok, Shopee, tổ chức livestream quảng cáo rầm rộ, gắn các đường link dẫn tới trang bán hàng giả mạo thương hiệu để tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, chúng còn thuê người livestream ở nước ngoài, tạo cảm giác sản phẩm được phân phối từ bên ngoài Việt Nam, qua đó đánh lừa người mua. Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp, thông tin người bán bị che mờ hoặc không để lại dấu vết rõ ràng, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Song song với đó là các chiêu thức khuyến mại, giảm giá "sốc" nhằm kích cầu tiêu dùng. Đáng lo ngại, trong số các sản phẩm bị làm giả có những loại thực phẩm giảm cân chứa Sibutramine, một chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Từ kết quả đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi mua thuốc và thực phẩm chức năng. Chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được phép lưu hành, không mua hàng qua các trang web, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh livestream từ nước ngoài.

Người tiêu dùng cũng cần thận trọng trước các chương trình khuyến mại, giảm giá bất thường từ những trang giả mạo thương hiệu, chỉ nên mua sản phẩm tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có uy tín và đầy đủ giấy phép của Bộ Y tế.

Hiện nay, chuyên án vẫn được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời thu hồi triệt để các sản phẩm giả đang lưu thông trên thị trường. Cuộc đấu tranh này không chỉ nhằm trừng trị tội phạm mà còn là nỗ lực bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững niềm tin của xã hội trước những cạm bẫy tinh vi trên không gian mạng.