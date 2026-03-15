Thủ đoạn lừa chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của hệ sinh thái Xintel

Dựng lên “hệ sinh thái công nghệ” cùng đồng tiền mã hóa Xintel, nhóm đối tượng đã tổ chức lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án.

Triệu tập 50 đối tượng có liên quan

Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam 18 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ Xintel” vừa bị triệt phá. Công an cũng triệu tập 50 đối tượng có liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra.

Theo công an, đường dây này do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng, đều trú tại TP.HCM cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành. “Hệ sinh thái Xintel” của nhóm này gồm: Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution (cùng địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM).

Năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), với tên miền đăng ký là “Xintel.vn”. Dự án này được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo nền tảng để người dùng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Công an cáo buộc, 3 công ty trên dù được đăng ký kinh doanh độc lập nhưng lại không hoạt động độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nhóm của Thảo tự phân chia nhiệm vụ, chức danh khác nhau. Trong đó, Thảo giữ vai trò Chủ tịch, Hà Tuấn Dũng là Giám đốc Marketing, Nguyễn Duy Thịnh giữ làm Giám đốc công nghệ. Nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc chi nhánh, giám đốc đào tạo và phát triển thị trường.

Trong đó, Công ty LNP Solution và Công ty TNHH Pi Gaming do Nguyễn Duy Thịnh làm giám đốc đóng vai trò “quân sư”, chuyên vạch ra chiến lược huy động vốn, thiết kế các sản phẩm ảo, chịu trách nhiệm về kỹ thuật, quản lý nền tảng công nghệ và đồng tiền mã hóa.

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.

Còn “Tập đoàn Xintel” do Hà Tuấn Dũng làm giám đốc thực chất là “công ty ma”, được dùng để chào bán cổ phần (IPO) khống nhằm thu hút nhà đầu tư.

Các đối tượng tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegent quảng bá về một “tương lai số” đầy hứa hẹn để đánh lừa nhà đầu tư. Nhóm đối tượng vẽ ra nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL, giao dịch bằng đồng tiền ảo mang tên Xintel, nhưng thực chất chỉ nhằm mục đích huy động vốn

Thịnh đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, bản chất đồng Xintel không được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa và cũng không được pháp luật Việt Nam cho phép, đồng nghĩa với việc không có giá trị pháp lý.

Để huy động vốn từ nhà đầu tư, các đối tượng chỉ đạo bộ phận liên quan quảng bá, kêu gọi mua các gói máy đào tiền mã hóa Xin do Công ty TNHH Pi Gaming phát hành (gọi là Xnode).

Để tránh rủi ro pháp lý, gây dựng niềm tin với nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo Thịnh thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc). Nhóm này giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin, nhằm tạo vỏ bọc có yếu tố quốc tế để thu hút nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái.

Nguyễn Băng Thảo, đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai nhận tại cơ quan điều tra.

Hơn 42.000 người sập bẫy

Theo cơ quan điều tra, hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT (Tether - một loại tiền điện tử ổn định) và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10%, giảm dần theo cấp bậc.

Hệ thống này hứa hẹn lợi nhuận từ việc “đào” tiền ảo hàng ngày và lãi suất tiền gửi 5-18%/năm. Tuy nhiên, thực tế các máy đào này không tồn tại. Lợi nhuận mà nhà đầu tư nhìn thấy chỉ là những con số ảo hiển thị trên màn hình điện thoại. Muốn rút tiền, người tham gia phải tích lũy chỉ số bằng cách nạp thêm tiền hoặc lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng.

Công an xác định đường dây này có hơn 42.000 tài khoản bị lừa tham gia hệ thống, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng .

Sau quá trình điều tra, mới đây, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào tổng hành dinh của Xintel tại TP.HCM, bắt giữ các đối tượng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy chủ, điện thoại, máy tính cùng dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời thông báo tìm bị hại trên toàn quốc và khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo hoặc “hệ sinh thái công nghệ” chưa được cấp phép để tránh rủi ro mất trắng tài sản.