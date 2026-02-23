Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ đoạn gây án của nhóm cướp giật tuổi 'teen'

  • Thứ hai, 23/2/2026 10:35 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Với thủ đoạn phân công chặt chẽ, sử dụng 2 xe máy rà tìm "mục tiêu" rồi áp sát giật túi xách giữa đường, nhóm cướp tuổi teen tưởng chừng có thể tẩu thoát an toàn.

Ngày 22/2, Công an TP.HCM thông tin nhanh về vụ truy bắt nhanh nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, rạng sáng 21/2, Công an phường An Khánh (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị cướp giật túi xách bên trong có tiền mặt và một số tài sản khác tại khu vực vòng xoay Trần Não - Lương Định Của.

Thu doan gay an, Nhom cuop tuoi teen anh 1

Hình ảnh các đối tượng trên đường tìm con "mồi" được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng, truy xét nóng.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Hồ Trọng Quý (SN 2009, ngụ phường Gia Định), Hoàng Nhơn Nghĩa (SN 2005, ngụ phường Khánh Hội) và Nguyễn Bảo Nghi (SN 2012, ngụ phường Gia Định); đồng thời thu hồi số tiền mặt của bị hại.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, chiều 20/2/2026, cả ba bàn bạc kế hoạch đi cướp giật tài sản. Rạng sáng hôm sau, nhóm này sử dụng 2 xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường tìm người dân sơ hở để ra tay.

Thu doan gay an, Nhom cuop tuoi teen anh 2

Tang vật là 2 chiếc xe máy các đối tượng sử dụng.

Các đối tượng phân công vai trò cụ thể: một người chạy xe phía trước để quan sát, khi phát hiện "mục tiêu" sẽ quay đầu làm tín hiệu; người còn lại chở đồng bọn áp sát từ phía sau để giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát theo nhiều hướng, sau đó tập trung tại một điểm để chia tài sản.

Nhóm này khai nhận, sau khi gây án tại phường An Khánh, đã tiếp tục di chuyển qua một số khu vực khác với thủ đoạn tương tự, song không chiếm đoạt được tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://tienphong.vn/thu-doan-gay-an-cua-nhom-cuop-giat-tuoi-teen-post1822282.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

    Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm ôtô tải

    Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm ôtô tải

    11 giờ trước 09:18 23/2/2026

    0

    Trạm CSGT Châu Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Ôtô chưa sang tên bị tòa tuyên tịch thu, sung công

    Ôtô chưa sang tên bị tòa tuyên tịch thu, sung công

    13 giờ trước 07:46 23/2/2026

    0

    Ôtô KIA màu trắng, biển số 60A-242.93 (bị sử dụng thực hiện hành vi phạm tội) bán qua nhiều chủ sở hữu nhưng chưa sang tên theo quy định, bị Tòa án ra phán quyết tịch thu, sung công ngân sách.

