Ôtô chưa sang tên bị tòa tuyên tịch thu, sung công

Ôtô KIA màu trắng, biển số 60A-242.93 (bị sử dụng thực hiện hành vi phạm tội) bán qua nhiều chủ sở hữu nhưng chưa sang tên theo quy định, bị Tòa án ra phán quyết tịch thu, sung công ngân sách.

Bản án hình sự phúc thẩm số 282/2021/HS-PT ngày 6/12/2021 của TAND tỉnh Đồng Nai về vụ án "Cướp tài sản; Bắt giữ người trái pháp luật" đối với bị cáo Bùi Thị T. và đồng phạm, được Hội đồng thẩm phán chọn là 1 trong 10 án lệ mới.

Bắt giữ người trái pháp luật, ép viết giấy vay nợ

Nội dung vụ án thể hiện, bà Bùi Thị T., Lê Thị Tuyết H., Mai Thị H. và ông Nguyễn Hồng T. có quan hệ làm ăn chung trong việc mua bán đất đai. Quá trình này các bên phát sinh mâu thuẫn, nợ nần tiền bạc.

Ngày 24/10/2019, bà Bùi Thị T. gặp đối tượng Nguyễn Văn K. nhờ đòi tiền nợ giúp và K. đồng ý.

Do bị ông Nguyễn Hồng T. chặn số điện thoại, bà Bùi Thị T. bàn với K. vờ gọi điện, nhờ làm giấy tờ đất và Nguyễn Hồng T. tin tưởng, nhận lời hẹn gặp nhau tại quán nước "Na Na" (ở tỉnh Đồng Nai).

Sau khi hẹn Nguyễn Hồng T., đối tượng Nguyễn Văn K. rủ thêm Phạm Văn L. đi cùng. Còn bà Bùi Thị T. thuê ôtô của vợ chồng Mai Thị H. đến địa điểm trên gặp Nguyễn Hồng T.

Ảnh minh họa.

Khi đến quán nước, Nguyễn Văn K. và Phạm Văn L. xuống xe đi vào quán trước, còn bà Bùi Thị T. và nhóm người đi cùng ngồi trên ôtô.

Thấy Nguyễn Hồng T. bước vào quán gặp K., bà Bùi Thị T. và đồng phạm xuống xe, tiến vào cầm theo tờ giấy mượn nợ mà Nguyễn Hồng T. viết "vay của Lê Thị Tuyết H. số tiền 211 triệu đồng" và yêu cầu Nguyễn Hồng T. trả cho mình số tiền 60 triệu đồng vì trước đó bà đã ứng ra trả cho khách mua đất trong số tiền 211 triệu đồng mà Nguyễn Hồng T. thiếu Lê Thị Tuyết H.

Tuy nhiên, giấy vay nợ bị ông Nguyễn Hồng T. xé rách. Hai bên bắt nhau viết lại nhưng mâu thuẫn, Nguyễn Văn K. đánh ông T. rồi cùng cả nhóm khống chế, đưa bị hại lên ôtô biển số 60A-242.93.

Khi xe di chuyển đến một lô cao su, nhóm bà Bùi Thị T. và Nguyễn Văn K., ép Nguyễn Hồng T. viết giấy nợ với nội dung: "Nguyễn Hồng T. mượn Bùi Thị T. số tiền 60 triệu đồng, trong đó thế chấp xe máy biển số 60F2-858.45 với giá 30 triệu đồng".

Viết giấy vay nợ xong, ông Nguyễn Hồng T. bị ép ký tên, điểm chỉ. Trước khi rời đi, nhóm bà Bùi Thị T. lục túi quần của bị hại lấy 1,4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng T. đến cơ quan công an phường Bình Đa (Đồng Nai) trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng giữ 1 giấy cam đoan vay nợ xe máy biển số 60F2-858.45 và ôtô biển số 60A-242.93 kèm theo đăng ký xe.

Tịch thu ôtô, sung vào ngân sách

Đầu năm 2021, TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Bùi Thị T. mức án 6 năm tù về tội "Cướp tài sản", 8 tháng tù về tội "Bắt người trái pháp luật". Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành 6 năm 8 tháng tù.

Cùng 2 tội danh, bị cáo Nguyễn Văn K. lĩnh tổng 6 năm 2 tháng tù; Phạm Văn L. lĩnh tổng 5 năm 8 tháng tù...

Về biện pháp tư pháp, Tòa cấp sơ thẩm tuyên trả bị hại là anh Nguyễn Hồng T. xe máy 60F2-858.45 và số tiền 1,4 triệu đồng bị chiếm đoạt; tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước ôtô 60A-242.93 hiệu KIA màu trắng.

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng bà Mai Thị H. kháng cáo xin trả lại ôtô 60A-242.93.

Cuối năm đó, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho bà Bùi Thị T.; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo khác.

Đối với kháng cáo đề nghị trả lại ôtô 60A-242.93, Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng, do các bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội, chủ sở hữu xe là chị Phạm Thị Anh Đ.

Dù chị Đ. đã bán xe ông Lê Thanh N., còn ông N. bán cho bà Mai Thị H. Các bên không làm thủ tục sang tên theo quy định, nên việc tịch thu là đúng.