Hơn 26.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết

  • Thứ hai, 23/2/2026 06:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện hơn 26.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ TNGT, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ, giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương.

Đáng chú ý, trên đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người. Trong đó, 1 vụ TNGT đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người (trên sông Gianh, đoạn chảy qua khu vực xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị); 1 vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai).

thu tien do xe anh 1

Hơn 26.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết.

Cũng trong trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm TTATGT, tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 GPLX bị trừ điểm; tạm giữ 747 ôtô, 26.742 môtô, 1.062 phương tiện khác.

Trong đó, xử lý 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 15.728 trường hợp vi phạm về tốc độ; 34 trường hợp vi phạm ma túy; 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá trọng tải. Đường thủy xử lý 58 trường hợp vi phạm; đường sắt xử lý 23 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, trong những ngày nghỉ không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao vào 2 ngày đầu, 2 ngày cuối nghỉ Tết

Khởi tố 7 bị can đánh bạc trong bãi đỗ xe ở Hà Nội

7 bị can bị cáo buộc dùng phỉnh để đánh bạc với quy ước mỗi phỉnh đổi được 200.000 đồng. Sau khi kết thúc cuộc chơi, họ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng, thua.

16:08 19/10/2021

Xử lý nghiêm điểm trông giữ xe trái phép tại Cửa Bắc

Lực lượng Công an phường Ba Đình (Hà Nội) căng mình tuần tra, kiểm soát từng tuyến đường, vị trí trọng yếu để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động phục vụ nhiệm vụ A80.

09:19 29/8/2025

Nhân viên mới vào làm vài ngày đã đột nhập công ty để trộm ôtô

Vào làm được vài ngày thấy bãi xe công ty người trông coi hay mất cảnh giác, Thành tiếp cận trộm ôtô chạy về Vĩnh Long tìm người tiêu thụ.

09:02 14/11/2025

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.

https://tienphong.vn/hon-26000-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-trong-9-ngay-nghi-tet-post1822307.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

thu tiền đỗ xe đền bà Chúa Then cô bé Chí Mìu trông xe trái phép

    Canh sat giao thong truy bat doi tuong trom oto tai hinh anh

    Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm ôtô tải

    19 phút trước 09:18 23/2/2026

    0

    Trạm CSGT Châu Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Oto chua sang ten bi toa tuyen tich thu, sung cong hinh anh

    Ôtô chưa sang tên bị tòa tuyên tịch thu, sung công

    2 giờ trước 07:46 23/2/2026

    0

    Ôtô KIA màu trắng, biển số 60A-242.93 (bị sử dụng thực hiện hành vi phạm tội) bán qua nhiều chủ sở hữu nhưng chưa sang tên theo quy định, bị Tòa án ra phán quyết tịch thu, sung công ngân sách.

    Nua dem hanh hung ban gai tu vong tai nha tro roi di tu thu hinh anh

    Nửa đêm hành hung bạn gái tử vong tại nhà trọ rồi đi tự thú

    4 giờ trước 05:23 23/2/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Nghị (SN 1987, trú tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

