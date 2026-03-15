11 thanh thiếu niên đi xe máy chém người ở Quảng Trị

Đang di chuyển trên đường ở xã Nam Trạch (Quảng Trị) cùng nhóm bạn, anh Đức bị 11 thanh thiếu niên đi xe máy mang theo hung khí đuổi, chém vào cánh tay trái.

Công an xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị), cho biết đang củng cố tài liệu, chứng cứ để chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý vụ nhóm 11 thanh thiếu niên sử dụng hung khí chém vào cánh tay trái của người dân địa phương.

Nhóm thanh thiếu niên được triệu tập đến trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC.

Trước đó, Công an xã Nam Trạch nhận tin báo của người dân việc, khoảng 23h30 ngày 9/3, anh Ngô Minh Đức cùng nhóm bạn gồm 4 người (đều trú tại xã Nam Trạch) đang di chuyển trên trên tuyến đường ở địa phương thì bị nhóm thanh niên lạ mặt mang theo hung khí rượt đuổi, chém.

Anh Ngô Minh Đức bị thương ở cánh tay trái và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Trạch nhanh chóng triển khai lực lượng thực hiện xác minh, làm rõ vụ việc và triệu tập những người liên quan.

Bước đầu, Công an xã Nam Trạch xác định, nhóm 11 thanh niên liên quan đến vụ việc nói trên gồm: H.T.Đ (SN 2010), N.H.N (SN 2008), N.Q.P (SN 2009), V.N.H (SN 2009), N.L.A.T (SN 2007), C.N.H (SN 2007), P.L.B (SN 2008), C.V.Đ (SN 2009), N.T.V (SN 2008) cùng trú tại phường Đồng Thuận (Quảng Trị) và N.N.T (SN 2009), N.K.T (SN 2008) cùng trú tại xã Nam Trạch.

Tối ngày 9/3, nhóm thanh thiếu niên này rủ nhau sử dụng 4 xe máy, mang theo kiếm và ống tuýp sắt, di chuyển qua nhiều địa bàn để tìm đánh các nhóm thanh niên từng có mâu thuẫn trong các lần đi chơi trước đó.

Khi di chuyển đến thôn Nhân Quang (xã Nam Trạch), H.T.Đ phát hiện nhóm của anh Ngô Minh Đức. Do nhầm tưởng đây là nhóm thanh niên từng xảy ra mâu thuẫn trước đó nên H.T.Đ quay xe, cùng 10 người trong nhóm rượt đuổi nhóm của anh Ngô Minh Đức.

Khi chặn được xe của Đức, H.T.Đ sử dụng một thanh kiếm dạng kiếm Nhật chém một nhát trúng vào cánh tay trái của Đức, sau đó tiếp tục cầm kiếm đuổi chém.

Khi nhóm của anh Ngô Minh Đức bỏ chạy thoát thân, nhóm 11 thanh thiếu niên nói trên mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Nam Trạch hoàn thiện chứng cứ để chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.