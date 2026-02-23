Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm ôtô tải

  • Thứ hai, 23/2/2026 09:18 (GMT+7)
Trạm CSGT Châu Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khoảng 17h40 ngày 22/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú nhận được tin báo của anh Phạm Gia Trí (SN 2000, ngụ ấp 01, xã Tri Tôn, An Giang) về việc bị một thanh niên trộm ôtô tải nhãn hiệu KIA, màu trắng, tải trọng 2.490 kg, BKS 67H-030.76 đang điều khiển xe đi theo hướng xã Tri Tôn về Long Xuyên.

Truy bat doi tuong, Trom oto tai anh 1

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng.

Ban Chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú nhanh chóng triển khai Tổ công tác tiến hành truy tìm đối tượng và phương tiện.

Khoảng 20 phút sau đó, khi đến khu vực cầu vượt trên đường Tỉnh lộ 941 (đoạn thuộc tổ 3, ấp Tân Trung, xã Cô Tô), Tổ công tác phát hiện nên tiến hành dừng phương tiện, cùng người dân bắt giữ đối tượng, đưa về cơ quan Công an làm việc.

Bước đầu xác định, Nguyễn Thanh Dũng (SN 1993, ngụ ấp Bình Xuân 2, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) hiện ở trọ tại nhà trọ thuộc ấp 6 (xã Tri Tôn), làm thuê tại tiệm tạp hoá.

Truy bat doi tuong, Trom oto tai anh 2

Chiếc ôtô tải Nguyễn Thanh Dũng lấy trộm.

Dũng khai nhận vào chiều cùng ngày, phát hiện ôtô tải để trước nhà nhưng chìa khóa để trên xe nên nảy sinh ý định trộm xe. Lợi dụng sở hở chủ nhà đã mở cửa xe liền đến lấy trộm nhằm chạy về Đồng Nai bán nhưng bị phát hiện bắt.

Qua kiểm tra, Dũng đã có sử dụng rượu, bia. Theo chủ phương tiện giá trị hiện tại ôtô tải khoảng 300 triệu đồng.

Trần Lĩnh/Công an nhân dân

