Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Xuất bản

Thứ đã 'bán đứng' nhiều chủ đồn điền cà phê

  • Chủ nhật, 10/5/2026 21:23 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Hướng gió là yếu tố quan trọng, quyết định quá trình sinh trưởng bền vững của các đồn điền trồng cà phê. Nhiều chủ đồn điền đã bị thời tiết "bán đứng" khi xác định sai hướng gió.

Ca phe anh 1

Muốn trồng cà phê, cần xác định hướng gió thích hợp để chống xói mòn đất. Ảnh minh họa: C.A.

Trước khi phát quang và đốt cây rừng, chủ đồn điền nên cố gắng để xác định lợi thế của các hướng đón nắng và đón gió khác nhau nhằm điều chỉnh lượng bóng râm cho phù hợp vì điều này rất quan trọng. Tác dụng của ánh nắng mặt trời trong việc sưởi ấm mặt đất và hong khô cây trên những hướng đất nhất định sẽ cực kỳ khó tin nếu chưa được xác nhận bởi những người quan sát giỏi và có sự trợ giúp của nhiệt kế.

Còn về phần địa điểm, cụ thể là sườn núi phía Bắc và phía Nam, sự khác biệt giữa hai hướng đón nắng, đón gió chính là cái làm nên sự khác biệt giữa cỏ xanh tươi và khô héo, giữa lá xanh mướt và lá úa tàn. Cỏ ở sườn hướng bắc mọc xanh và tương đối tươi tốt, trong khi cỏ ở sườn hướng nam khô héo hoàn toàn ngay cả khi ở trong một thung lũng được che chắn khỏi ngọn gió nóng khô.

Một sự khác biệt cũng ấn tượng không kém mà người ta quan sát được ở cây cà phê trồng tại những vị trí này là: Cây trên sườn núi hướng Bắc rất khỏe mạnh và đầy sức sống, còn cây trên sườn núi hướng Nam lại úa vàng, rũ xuống và đầy vẻ bệnh tật.

Ngay cả ở những khu vực mà cà phê không thể phát triển tốt nếu không có lượng bóng râm đáng kể, cây vẫn sinh trưởng ổn trên bờ bắc dù có ít hay thậm chí không có bóng râm và trông tươi tốt hơn khi trồng trên bờ nam có bóng râm vừa phải. Trong vườn ươm, ảnh hưởng của hướng đất cũng rõ rệt không kém, vườn ươm trên sườn hướng Bắc cần ít nước và ít bóng râm che phủ cây non hơn hẳn vườn ươm trên sườn núi hướng Nam.

Về phần hướng đón gió, chủ đề này khó hơn nhiều so với hướng nắng, vì thay đổi liên quan đến hướng nắng có thể xác định bằng phương pháp toán học. Ở các quốc gia có nhiều đồi cao và hẻm núi, người ta thường xuyên bị đánh lừa, không biết nơi nào thì lộ ra và nơi nào được che chắn khỏi sức gió; sườn núi thích hợp cho một số người thường là lựa chọn sai lầm với người khác, dù đồn điền của họ có lẽ chỉ cách nhau vài dặm thôi.

Trong khi chủ đồn điền này cau có phàn nàn về gió đông, người khác lại kêu ca về gió tây. Gió chính là yếu tố đáng sợ nhất vì gió mạnh kèm theo mưa xối xả sẽ gây ra hậu quả tai hại đối với một vườn cà phê.

Gió gây hại theo hai cách: Thứ nhất, cây bị gió quật nghiêng ngả, làm suy yếu khả năng bám đất và làm gãy những sợi rễ nhỏ mềm ngay khi chúng mới mọc ra và thứ hai, cơn mưa kèm theo trận gió sẽ dội mạnh lên sườn đồi, gây ra một mức độ xói mòn nhất định, các hạt đất bị đẩy lên và lớp đất mặt quý giá bị rửa trôi đi mất.

Gió tây nam chỉ gây thiệt hại nặng nề trên sườn núi chắn gió đầu tiên; khi đi sâu hơn vào đất liền sức gió sẽ giảm mạnh, để lại hậu quả rất ít hoặc hầu như chẳng có hậu quả gì.

Khi xét đoán hướng đón gió và tầm quan trọng của nó, người trồng cây và những người khác có kinh nghiệm cũng thường xuyên bị đánh lừa; có những chỗ mà họ kết luận là nơi đón gió lại thường không bị ảnh hưởng chút nào mà những chỗ khác trông kín gió lại bị gió quật vào với sức mạnh kinh hồn bạt vía. Về hướng đón gió, có hai điểm mà ta có thể dùng làm căn cứ đánh giá.

Thứ nhất là tình trạng đất trên sườn núi và thứ hai là độ nghiêng của cây rừng. Người ta nhận thấy đất trên sườn đồi đón gió luôn có vẻ khô cứng và bị xói mòn, lại còn thiếu lớp phủ thực vật hoai mục. Độ nghiêng của cây và đặc biệt là độ cong của ngọn, cho thấy sức gió tấp vào những địa điểm này mạnh đến mức nào.

Tóm tắt những điểm quan trọng về hướng đất, ta nhận thấy xét về hướng đón nắng mặt trời thì rõ ràng hướng bắc là tốt nhất và hướng nam là tệ nhất vì nó nóng hơn hướng bắc gấp đôi. Còn về hướng đông và hướng tây, căn cứ vào nhiệt lượng tạo ra bởi ánh mặt trời, thì không có sự khác biệt đáng kể để chọn một trong hai.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Cà phê Sườn núi Bóng râm Đồn điền Cà phê Hướng Bắc

    Đọc tiếp

    Dieu kien khat khe cua cac don dien trong ca phe hinh anh

    Điều kiện khắt khe của các đồn điền trồng cà phê

    20:56 8/5/2026 20:56 8/5/2026

    0

    Những nơi được chọn làm đồn điền trồng cà phê phải đảm bảo nhiều điều kiện khắt khe về khí hậu, độ cao, hướng gió và mật độ cây che bóng râm, để cây cà phê có thể sinh trưởng tốt.

    'Cho minh quyen duoc xuat ban tac pham minh thich' hinh anh

    'Cho mình quyền được xuất bản tác phẩm mình thích'

    18 phút trước 16:52 11/5/2026

    0

    Trước câu hỏi liệu phát hành "Xước xát" ở Việt Nam có là một quyết định "mạo hiểm", đại diện đơn vị thực hiện nói điều quan trọng là người làm sách thấy tự hào về tác phẩm đưa ra.

    Bi quyet cua Haruki Murakami va Stephen King hinh anh

    Bí quyết của Haruki Murakami và Stephen King

    53 phút trước 16:17 11/5/2026

    0

    Haruki Murakami và Stephen King đều đã nhiều tuổi nhưng sức sáng tạo của họ vẫn rất dồi dào, liên tục ra mắt sách, theo Open Culture.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý