14 năm qua, Apple vẫn chưa thay đổi con số này

Kể từ ngày ra mắt, dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud của Apple vẫn kiên định với mức dung lượng miễn phí chỉ 5 GB.

5 GB iCloud miễn phí là con số bền vững nhất trong lịch sử phát triển của Apple. Ảnh: PocketLint.

Ngày 12/10/2011, Apple chính thức giới thiệu iCloud cùng với hệ điều hành iOS 5, đánh dấu sự thay thế cho dịch vụ đám mây cũ MobileMe (hoạt động từ năm 2008). MobileMe khi đó cho phép người dùng đồng bộ hóa mail, danh bạ, lịch, và dấu trang Safari, cùng với các tính năng như Find My, lưu trữ tệp và chia sẻ ảnh.

Sự ra đời của iCloud được xem là một bước chuyển mình lớn của "Táo khuyết" khi mang đến một nền tảng đồng bộ dữ liệu mới ổn định và nhanh chóng hơn. Người dùng có thể tự động sao lưu danh bạ, lịch, ảnh, email và tài liệu giữa các thiết bị iPhone, iPad và Mac mà không còn cần cáp nối với máy tính.

Thời điểm đó, việc Apple cấp 5 GB dung lượng miễn phí cho mỗi tài khoản để lưu trữ và sao lưu thiết bị được đánh giá là khá hào phóng so với nhu cầu sử dụng phổ thông năm 2011.

Tuy nhiên, sau 14 năm phát triển, thế giới công nghệ đã chứng kiến những thay đổi chóng mặt. Ảnh chụp hiện nay có độ phân giải cao hơn gấp hàng chục lần, video 4K trở nên phổ biến, và chỉ riêng bản sao lưu dữ liệu của một chiếc iPhone tầm trung cũng dễ dàng vượt ngưỡng 10 GB.

Steve Jobs lần đầu giới thiệu iCloud vào 14 năm trước. Ảnh: Apple.

Từ năm 2011-2025, iCloud đã được bổ sung nhiều tính năng quan trọng như iCloud Drive, chia sẻ trong gia đình (Family Sharing), iCloud Photos, và các tùy chọn bảo mật nâng cao.

Thế nhưng, mức dung lượng iCloud 5 GB vẫn là một con số bền vững trong lịch sử phát triển của Apple. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh lớn như Google và Samsung lại cung cấp mức dung lượng miễn phí hào phóng hơn, cụ thể là 15 GB cho mỗi tài khoản.

Động thái này của Apple nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp lên các gói trả phí Cloud+ với dung lượng lớn hơn như 50 GB, 200 GB, hoặc 2 TB.

Đã có nhiều nỗ lực tạo áp lực, thậm chí là các vụ kiện tụng liên quan, nhằm buộc Apple thay đổi chính sách 5GB miễn phí. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả đều không thành công.

Theo tin từ AppleInsider, vụ kiện tập thể gần đây nhất cáo buộc Apple vi phạm luật chống độc quyền liên quan đến dung lượng và chi phí iCloud đã bị thẩm phán bác bỏ hồi tháng 3 năm nay.

Vụ kiện, được đệ trình vào tháng 3/2024 và đại diện cho hàng chục triệu người dùng, cáo buộc Apple ép buộc người dùng sử dụng iCloud rồi buộc họ phải trả phí để có đủ không gian lưu trữ cần thiết. Tuy nhiên, Thẩm phán Quận tại San Jose, California, đã hủy bỏ vụ kiện, nhận định rằng Apple không vi phạm luật chống độc quyền.

Vị thẩm phán cho rằng người dùng không bị bắt buộc mua dung lượng và vụ kiện đã không chứng minh được vị thế độc quyền của Apple. Phán quyết còn nhấn mạnh, mức giá bị cho là cao của Apple sẽ khuyến khích các đối thủ cạnh tranh để giành thị phần.

Mặc dù vụ kiện bị bác bỏ, nhưng áp lực pháp lý lên Apple vẫn chưa kết thúc. Đại diện nguyên đơn cho biết họ dự định nộp lại hồ sơ đã được sửa đổi theo hướng dẫn của Thẩm phán. Do đó, vụ việc có thể sẽ được tái khởi động dưới một hình thức khác.

Ngoài ra, Apple cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện tương tự tại Vương quốc Anh, nơi một nhóm người tiêu dùng đang đòi khoản bồi thường khổng lồ lên tới 1,83 tỷ USD cho người dùng iCloud.