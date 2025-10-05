Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Apple sắp học theo Mark Zuckerberg

  • Chủ nhật, 5/10/2025 06:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Apple đang tạm dừng kế hoạch lớn dòng kính thực tế hỗn hợp Vision Pro để tập trung phát triển kính thông minh nhỏ gọn cạnh tranh với các sản phẩm của Meta.

Apple đang phải "học tập" Meta trong cuộc đua kính thông minh. Ảnh: AI.

Theo thông tin từ Bloomberg, Apple đã tạm dừng kế hoạch đại tu Vision Pro. Quyết định này nhằm dồn nguồn lực vào việc phát triển khẩn cấp kính thông minh tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), một động thái chiến lược được cho là nhằm bắt kịp và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm thành công của Meta.

Để đáp ứng mục tiêu này, Apple đã điều chuyển nhân sự khỏi dự án phát triển phiên bản Vision Pro rẻ và nhẹ hơn với tên mã N100, vốn được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2027. Động thái này nhằm đẩy nhanh công việc đối với kính thông minh.

Đây là một lĩnh vực nơi các công ty công nghệ đang tích cực chạy đua để tạo ra các thiết bị hỗ trợ AI. Giới chuyên môn nhận định các thiết kế tương lai này có thể thách thức vị thế của smartphone, và Apple muốn đảm bảo sẵn sàng trong cuộc chiến công nghệ này.

Hiện tại, Apple đang tập trung phát triển ít nhất hai mô hình kính thông minh riêng biệt. Mô hình đầu tiên có mã N50, sẽ kết nối với iPhone nhưng không có màn hình riêng. Apple đặt mục tiêu ra mắt phiên bản này sớm nhất vào năm sau, dự kiến phát hành vào năm 2027.

Apple hoc tap Meta anh 1

Kể từ khi ra mắt vào năm 2024, sự quan tâm của người tiêu dùng đối với Vision Pro đã suy giảm mạnh. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg.

Mô hình thứ hai là phiên bản được tích hợp màn hình riêng, nhằm cạnh tranh trực tiếp với kính Meta Ray-Ban Display vừa ra mắt của Meta. Ban đầu dự kiến ra mắt vào năm 2028, Apple đang tìm cách rút ngắn thời gian phát triển cho mô hình này.

Hiện tại, Apple đang bị Meta bỏ khá xa khi đối thủ này đã gặt hái thành công bất ngờ với kính Ray-Ban Meta ra mắt năm 2023, sau sản phẩm Ray-Ban Stories năm 2021.

Kính thông minh của Apple sẽ phụ thuộc nhiều vào tương tác giọng nói và trí tuệ nhân tạo, những lĩnh vực mà công ty chưa thực sự vượt trội. Để giải quyết thách thức này, Apple đang đặt cược vào việc xây dựng lại trợ lý ảo Siri, dự kiến ra mắt sớm nhất vào tháng 3 năm sau.

Quyết định tạm dừng đại tu Vision Pro là sự điều chỉnh chiến lược mới nhất sau màn ra mắt kém ấn tượng của thiết bị này. “Siêu phẩm” giá 3.499 USD của Apple đã bị chỉ trích vì nhồi nhét công nghệ mà bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như sự thoải mái, tính tiện dụng và giá cả phải chăng cho người dùng.

Các giám đốc điều hành của Apple thậm chí đã chủ động thừa nhận những thiếu sót, coi sản phẩm này là "một sản phẩm công nghệ quá phực tạp và phi thực tế".

Apple hoc tap Meta anh 2

Kính thông minh Meta Ray-Ban tích hợp Màn hình và AI. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg.

Việc ưu tiên kính thông minh cũng phù hợp với tầm nhìn dài hạn của công ty, được CEO Tim Cook trình bày nhiều năm trước. Cụ thể, vào năm 2016 khi Vision Pro bắt đầu được phát triển, ông Cook đã công khai bày tỏ sự ưa thích đối với kính thông minh nhỏ gọn hơn là headset cồng kềnh.

“Rất ít người sẽ thấy việc bị bao bọc trong một thứ gì đó là chấp nhận được, bởi vì về cơ bản chúng ta đều là những người hướng về xã hội”, CEO Apple cho biết.

Apple vẫn đang tìm cách chuyển hướng tiếp thị Vision Pro sang khối doanh nghiệp - một chiến lược mà Microsoft và Google từng áp dụng nhưng chỉ đạt thành công hạn chế.

Trong bối cảnh thị trường rộng lớn, các đối thủ đang tăng tốc mạnh mẽ. Amazon và Google đã đẩy mạnh phát triển phần cứng hỗ trợ AI. Thậm chí, OpenAI còn hợp tác với cựu chuyên gia thiết kế của Apple là Jony Ive để tạo ra thiết bị mới. Trong khi đó, Meta cũng gặt hái thành công lớn với kính thông minh và đang phát triển mẫu kính thế hệ tiếp theo.

Điều này buộc Apple phải tăng tốc đáng kể để bắt kịp các đối thủ trong mảnh đất công nghệ màu mỡ này.

Đọc tiếp

