Thót tim cảnh ‘làm xiếc’ trên xe máy ở TP.HCM

Ngày 13/11, Công an phường Bình Trưng, (TP.HCM) đang xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người có hành vi lái xe máy bằng tư thế nguy hiểm khiến nhiều người xem thót tim.
Theo hình ảnh trong clip, người điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Nai nằm rạp trên yên khi xe đang chạy, hai chân duỗi thẳng ra phía sau như diễn xiếc. Sau đó, người này tiếp tục đổi tư thế, ngồi tụt ra phía sau, gác chân về phía trước và cúi rạp người theo tư thế “núp gió”.
Clip người đàn ông làm "xiếc" trên xe máy.
Sự việc được cho là xảy ra trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua phường Bình Trưng. Người đăng tải clip cho biết, vụ việc diễn ra vào rạng sáng 12/11.
Hiện Công an phường Bình Trưng đang phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm người điều khiển phương tiện trên để xử lý theo quy định.
